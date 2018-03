¿Por qué seguimos en contacto con nuestros ex después de dejarlo?

No todas las relaciones tienen un final feliz y, en la mayoría de los casos, dejarlas atrás no siempre resulta fácil. A los miembros de la pareja que acaba de disolverse, sea cual sea el motivo que les llevó a tomar esa decisión, suelen unirles algunos lazos más allá del amor, como son la costumbre o la seguridad. Si la relación no ha sido capaz de sobrevivir al paso del tiempo, ¿cuáles son las medidas que deben tomarse tras una ruptura?, ¿es la distancia entre 'ex' necesaria o lo mejor es separarse de forma paulatina?