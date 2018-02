La edad ideal para irte de casa de tus padres

Los requisitos para hacerse mayor han cambiado. Los jóvenes ya no se convierten en adultos al cumplir la mayoría de edad. Poder votar o conducir no son imprescindibles para entrar en la vida adulta y con ello emanciparse. El hecho de encontrar un trabajo no es tan fácil como lo era hace treinta años, un problema que genera otros como la solvencia económica. Entonces, ¿cuál es la edad ideal para volar del nido?