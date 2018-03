50 niños junto a sus madres apoyan el Día Mundial del Síndrome de Down con este emotivo vídeo

No es casualidad que el Día Mundial del Síndrome de Down emerja en el calendario de manera inmediatamente posterior al Día Internacional de la Felicidad. Señal inequívoca de que en ningún caso una de las dos fechas está condicionada a su homóloga.

Prueba de ello es el emotivo vídeo en el que 50 niños con síndrome de Down, acompañados de sus madres, interpretan el tema ‘A Thousand Years’, de la cantante Christina Perri, con lenguaje de signos. Una iniciativa cargada de sentimiento cuyo fin es demostrar que "tener un hijo con síndrome de Down es una aventura maravillosa, llena de alegría, amor y algunos desafíos".

Jamie McCallum, a través de la plataforma Wouldn’t Change a Thing, ha sido el promotor de esta iniciativa, que ya suma más de un millón de reproducciones en Youtube. El galés hizo público el vídeo, titulado ‘50 madres, 50 niños y 1 cromosoma extra’, en el que tanto las madres como los más pequeños emplean un lenguaje que combina sonidos y señas, diseñado para ayudar a quienes tengan problemas comunicativos.

La propia Christina Perri, a través de su cuenta oficial de Twitter, ya ha elogiado esta iniciativa.

THIS IS THE BEST!!!!

i’m so honored they chose my song!

my heart is so full!!!#wouldntchangeathing #WDSD2018

https://t.co/AA5bPsarU6