Una guía para saber usar las "letras chinas" de whatsapp

Hay en tu aplicación de whatsapp 17 iconos que se podría apostar a que solo has usado si alguna vez has puesto 'emojis' al azar. O eso, o si supieras japonés. Porque, siendo sinceros, hay unos cuantos emojis que no sabes para qué sirven, y entre ellos están esos 17, los que incluyen los caracteres llamados 'kanjis'.

La aplicación actualiza cada equis tiempo su cartera de emoticonos, la última actualización aprobada por Unicode incluyó 56 nuevos emoticonos entre ellos, representando la lactancia, seres fantásticos y el yoga, aunque todavía se está esperando el emoji de la menstruación, desde que el pasado 28 de mayo, Día Internacional de la Higiene Menstrual, Plan International Australia decidió poner en marcha la campaña #periodemoji.

Sin embargo estos 17 'emojis' llevan desde los inicios de whatsapp en el abanico de opciones. La novedad es que ahora vas a saber usarlos. Aunque sepas su significado puede que nunca lleguen a ocupar el puesto de "emoji más popular", al menos, tendrás la información para poder usarlos si te apetece. Quién sabe si en el próximo reto de adivinar libros a partir de emoticonos deberás enfrentarte a algún tecnicismo japonés.

¿Qué significan los 'kanjis' de estos iconos?