Temblad, enemigos del heredero, porque la película de Voldemort es real y es gratis

52 minutos de duración, 15.000 dólares de presupuesto y más de 13.000 visualizaciones en Youtube y subtítulos en 5 idiomas. Estas son las cifras que acumula el 'fanfilm' elaborado por la productora independiente Tryangle Films, con la aprobación de Warner Bross.

Así es, el tráiler de la segunda parte de 'Animales Fantásticos y dónde encontrarlos', o la llegada a Madrid de 'Harry Potter: The Exhibition', no son las únicas novedades en 2018 del universo de Harry Potter. 'Voldemort: el origen del heredero' está disponible desde el 13 de enero en Youtube y arrasa con 490 mil 'me gustas' frente a los 22 mil a los que no.

Herederos del enemigo, temblad

"¿Qué hizo que Tom Riddle se convirtiera en Voldemort? ¿Qué pasó en esos años, y qué pasó realmente en Hogwarts cuando regresó?", estas son algunas de las preguntas a las que trata de responder esta película creada por fans. "La idea nació mientras se volvía a leer el sexto libro de la saga, Harry Potter y el Príncipe Metizo", se explica en la web. "Hay algunas pistas en los libros que no se han traspuesto en absoluto en las películas, muchas cosas que no se dicen y esa es la historia que queremos contar: el ascenso del Señor Oscuro antes de Harry Potter y su primer fallecimiento", concluyen.

Gianmaria Pezzato, director y guionista de este fanfilm, ha contado con la ayuda de 11 personas para llevar a cabo la parte técnica de la película: Stefano Prestia, productor ejecutivo; Michele Purin, director de fotografía y estratega de comunicación; Martina Segatta coordinadora de producción y manager de localización; Elena Matteotti, social manager; Sonia Strusi, maquillaje; Silvia Dalpiaz, escenógrafa; Matthew Steed, compositor musical; Manuel Venturini, asistente; Alessio Dalla Costa, coach de actuación y Anna Sartori y Nicola Simone, traductores y adaptadores del guion.

Junto a ellos, 12 actores que darán vida a los personajes. Esta vez no será Daniel Radcliffe el protagonista, puesto que Harry Potter no aparece en el film. Tampoco lo harán la brillante estudiante Hermione Granger ni el fiel amigo Ron Weasley. En su lugar, serán Tom Marvolo Riddle y Grisha Mc Laggen quienes protagonicen la película de El-que-no-debe-ser-nombrado.

Cuando termines de verla... ¿Crees que todavía tendrás claro a qué casa de Hogwarts perteneces y qué tipo de mago eres?

#WatchingVoldemort

Ahora sí nos atrevemos a mencionar a 'El-que-no-debe-ser-nombrado e, incluso, a compartir por Instagram su nombre con un hashtag. Esto es precisamente lo que pidió la organización a los fans: que compartiesen una foto suya viendo la película junto al hashtag '#watchingVoldemort'. A cambio, la organización publicaría en su página "los 9 momentos más populares".