¿Quién representará a Aragón en el certamen 'Míster España Internacional 2018'?

El certamen de belleza masculina a nivel nacional, conocido como Míster España Internacional celebrará su próxima edición en el mes de mayo. La sede escogida para esta ocasión es Los Realejos, que se encuentra en la provincia de Tenerife. Hasta allí irán tres candidatos en representación de la comunidad autónoma: por Zaragoza, Iván Fabón; por Teruel, Adrián Almalé; por Huesca, David Abós. ¿Quiénes son?

¿Quién representa a Zaragoza?

Iván Fabón: “empático, observador e intrépido”.

Con estas tres palabras se define este joven empresario de 28 años, que es dueño de su propio gastro-bar, está al cargo de una discoteca y realiza pequeñas inversiones financieras. Pero no todo es trabajo. En su tiempo libre juega al baloncesto, va a gimnasio y pasa tiempo con su familia y amigos. Ahora, entre sus obligaciones y sus pasatiempos, también debe encajar alguna que otra tarea dirigida a prepararse para el concurso de belleza nacional. “Uno decide cómo y cuándo prepararse”, explica Iván Fabón. “En mi caso, mis obligaciones no me dejan todo el tiempo libre que querría, pero eso no quita que me escape esporádicamente a hacer deporte, a cuidarme estéticamente, etc”. Pese a todo, dice seguir haciendo “lo mismo de siempre” para presentarse al concurso: “Intento comer sano, permitiéndome, de vez en cuando, un ‘dulce de la vida’. Hoy en día, el físico es una parte importante que te puede abrir muchas puertas pero no hay que obsesionarse con él”. En su opinión, “guapo se nace y se hace”, y aclara: “Lo que quiero decir con esto es que todos nacemos con una belleza única. Todo dependerá del gusto de quien nos mire”.

No es la primera la primera vez que Iván participa en un concurso de esta temática. “Concursé hace casi una década en un certamen parecido y me quedé como primer finalista y míster simpatía”, comenta. Pese a ello afirma que está algo nervioso y añade: “todos, aunque lo nieguen, tenemos nervios” aunque considera que “la diferencia radica en saber cómo sacarles el mejor partido”.

¿Qué debería tener Míster España? Según el candidato zaragozano “Aparte de una imagen inspiradora, deberá ser consciente de todo lo que conlleva el título, y estar dispuesto a aceptar esa enorme responsabilidad. Y lo que es más: sacarle todo el partido posible: marcas, entrevistas, giras, sesiones… En resumidas cuentas, que sea consecuente”.

¿Qué aporta al concurso? "Todos los que vamos tenemos algo que nos hace únicos. En mi caso, estaré dispuesto a echarle una mano a quien lo necesite".

El piropo más curioso que le han dicho: "Me suben la bilirrubina".

¿Quién representa a Teruel?

Adrián Almalé. “Libertad, autenticidad e hiperactividad”.

Estos son los tres sustantivos con los que se identifica el candidato que representará a Teruel, que se encuentra actualmente opositando para bombero. Una actividad que combina con su trabajo como camarero en un discoteca, viajes diversos, saltos en paracaídas, participaciones en certámenes literarios y, tal y como explica, el propio candidato, con el tiempo que dedica a acabar su “primer best-seller”.

Para Adrián nada ha cambiado desde que postuló su candidatura: “Mi día a día sigue siendo exactamente igual que siempre. No me preparo, el gimnasio nunca lo he pisado, estoy demasiado orgulloso de mi genética”. El candidato por Teruel añade que nunca ha necesitado seguir ninguna dieta aunque, eso sí, “sin torreznos no podría vivir”.

A diferencia de su compañero de Zaragoza es la primera vez que se presenta a un concurso similar, aunque, bromea, a los 13 años quedó “mister bailarín” en un concurso de campamentos. Sin embargo no está nervioso, y considera que “la belleza cada uno la interpreta como quiere”, eso sí, que abre puertas “siempre y cuando uno sea competente”.

¿Qué debería tener Mister España? " Porte".

¿Qué aporta al concurso? "Sin duda, mi alegría. Ritmo, energía".

El piropo más curioso que le han dicho: "Caramelo".

¿Quién representa a Huesca?

David Abós es el candidato que representará a Huesca en el certamen de belleza de Míster España. Se ha intentado contactar con él en varias ocasiones pero por motivos de agenda no ha podido contestar a las preguntas.

