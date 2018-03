Una ilustradora triunfa en Twitter con un hilo sobre por qué las princesas Disney también son un ejemplo de feminismo

Disney ha dado a sus mujeres protagonistas más recientes la autodeterminación y fuerza necesarias para salir de sus propios problemas y ha definido cómo debe ser una princesa moderna. Así son Elsa y Anna, protagonistas de 'Frozen', Vaiana, de la película que lleva su nombre, o Mérida, de 'Brave'. Pero esto no siempre ha sido así y, en los últimos años, la compañía ha escuchado múltiples críticas sobre sus personajes y sus historias, (aunque muchas de ellas pertenezcan a cuentos con finales que Disney endulzó y estén inspiradas en lugares y épocas muy diversos).

Son diversos los argumentos de quienes consideran que las princesas de Disney, más que magia y polvo de hadas, han traído el machismo y la misoginia a la generación más joven, promoviendo la filosofía de que las mujeres deben ser bellas, atentas, delicadas y entregadas, con pocas aspiraciones, para cuadrar con las expectativas de un 'vivieron felices y comieron perdices'.

Estos son algunos ejemplos que circulan por internet:

Ariel, Cenicienta, Bella, Jasmín y Blancanieves no tienen madre, son sus padres -y posteriormente sus parejas- quienes las mantienen. La primera regala su don, su vida y a su familia para enamorar a un hombre. La segunda vive en la miseria desde que su padre muere y su madrastra y hermanastras le hacen la vida imposible porque la envidian, hasta que un príncipe se enamora de ella y la salva. La tercera descubre que la belleza está en el interior, pero en el de él, porque ella no es nada fea. Y no solo eso, se la ha relacionado con el Síndrome de Estocolmo y con promover la violencia doméstica. A pesar de que la propia Emma Watson dijo sentirse muy identificada con Bella, por su independencia y su curiosidad. La cuarta, princesa de nacimiento, ve su relevancia política limitada a con quién debe casarse. La quinta enfada por su belleza a otras mujeres y solo el resto de hombres la pueden proteger. El pasado mes de febrero la propia Penélope Cruz aseguraba que cambiaba los finales de cuentos como Cenicienta o La Bella Durmiente

Sin embargo a quienes defienden estas teorías también les han salido opositoras, como la que explica que muchas de estas princesas no visten de azul por casualidad, o la que ha expuesto en su Twitter la ilustradora Mirian Frias Ferrer, alias Nixarim, que ha decidido darle la vuelta a la tortilla y explicar por qué a estas princesas hay que saber verles también su parte feminista, dentro del contexto histórico en el que aparecieron.

Y lo hizo a través de un hilo que acumula cerca de 5.800 retuits y más de 7.200 'me gusta', entre ellos, los de 'La vecina rubia', famosa en las redes sociales por sus 'hashtags', su humor, su 'pelaso' y, en especial, por su preocupación por las causas sociales, siempre a golpe de 'tuit'.

Bueno voy a hacer un HILACO que lleva tiempo rondándome la cabeza: princesas Disney y lo que aportaron al feminismo en el cine familiar. Teniendo en cuenta, por supuesto, el contexto y época cuando salieron cada una.

Ojo, que va a ser larguillo. ALLÉ VOY pic.twitter.com/wTM15bAny9 — Nixarim a.k.a Deed (@Nixarim) 20 de febrero de 2018

Entonces: ¿son perfectas? Tampoco. "Hay muchos problemas de los que darse cuenta en ellas", explica Nixarim. "Siempre son rescatadas al final por un hombre, todas son muy hermosas, algunas no dicen nunca una palabra más alta que la otra... Pero hay que recordar que las princesas suponen la infancia y la nostalgia para muchas personas. Está bien resaltar lo mejorable, pero si atacas sin piedad algo que supone una parte 'entrañable' en tus recuerdos el resultado acaba por ser desazón y hastío".

Entonces, ¿por qué decidió embarcarse en este hilo?

"Creo que la gente está saturada de mensajes negativos respecto al feminismo. Es decir, es muy, MUY necesario remarcar las cosas que están mal y las conductas que deben desaparecer, pero cuando uno solo recibe mensajes de "esto está mal" y "esto está peor", si darle ninguna salida, sin mostrarle lo que sí está bien, acaba por desconectar, aunque el mensaje sea cierto. Por eso quise mirar a las princesas desde un punto de vista positivo, no mirar lo mejorable de forma aislada, si no mirar lo que pudo suponer una novedad o un paso hacia delante teniendo en cuenta la época donde surgió. Sabemos lo que está mal, miremos un poco lo que está bien y atendamos a eso para saber cómo seguir. De esta forma cambias el mensaje negativo por uno positivo, igual de cierto, y los mensajes positivos siempre se aceptan mejor".

Además, la tuitera recalca que hay muchos otros personajes femeninos que han dado lecciones sobre feminismo, y señala dos de sus favoritos.

"Uno de los personajes que más me gustan de toda la historia de la animación es Jessica Rabbit , de 'Quién engañó a Roger Rabbit', ya que aún siendo un personaje claramente hipersexualizado, rompe con el estereotipo de 'femme fatale', siendo un personaje fiel, inteligente y cuyas acciones se basan en ayudar a su marido, del cual se enamoró por el sentido del humor. Su antológica frase 'yo no soy mala, es que me han dibujado así', define perfectamente la intención de su personaje y la ruptura del tópico de 'todas las mujeres hermosas e inteligente son malas', que tantas veces se usó en el cine negro y en que, de hecho, la encasillan el resto de personajes durante buena parte de la película", argumenta.

El otro personaje, esta vez de 'Dreamworks', es Chel, de 'La ruta hacia el Dorado' y cuya ilustración firmada por Nixarim encabeza este artículo. "Es uno de los pocos personajes femeninos animados, si no el único, que hace alarde de su sexualidad sin ningún tapujo", explica. Y prosigue: "Sabe que es sexy y no lo oculta. Le atrae físicamente uno de los personajes principales y va a por él, pero no porque esté enamorada, si no porque simplemente le apetece. Esta liberación de la sexualidad de la mujer es una apuesta arriesgada en una 'peli' de animación y, aunque sí es cierto que Chel cae en el tópico de 'mujer que rompe la amistad entre hombres', Dreamworks nos dio un personaje femenino sexy sin avergonzarse por ello. Es guapa, lo sabe y lo disfruta, y en ningún momento es tratada como indigna por ello".

Feminismo ilustrado

"Cuando hago cómics trato de tener presente siempre el feminismo, más que nada para poder crear personajes femeninos complejos, que resulten interesantes" comenta Nixarim. Porque, aunque opina que "uno puede crear personajes femeninos buenos de forma inconsciente", a ella le gusta hacerlo de forma consciente, basándose en que "el feminismo representa toda una corriente de pensamiento que cree firmemente en la igualdad de oportunidades y derechos entre hombre y mujeres", que busca que las injusticias y desigualdades que "a veces no son tan claras de ver" y a las que "sistemáticamente ha sido sometida la mujer a lo largo de la historia, desaparezcan".

Nixarim, o mejor dicho, Mirian, que, entre otras cosas, también es escritora, 'gamer' y bióloga, utiliza Instagram como un escaparate del proceso de creación de sus ilustraciones. Algunas de ellas forman parte de un proyecto que trata de sacar adelante llamado 'Lost Animation Girls' o 'Las Damas de la Animación Perdidas', donde analiza, "desde un punto de vista feminista, a otros personajes femeninos menos conocidos", tratando de "usarlas de enlace para recomendar obras de animación más desconocidas o simplemente más antiguas, como Daphne ('Dragon's Lair'), Danielle de los Bosques ('Dragon's Flight'), Armitage ('Armitage III') o incluso Milady, de 'D'Artacán y los tres Mosqueperros'". Y continúa: "De momento llevo unas quince ilustraciones, pero pretendo llegar a por lo menos el doble", concluye.