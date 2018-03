Un 'youtuber' se disfraza de vagabundo, le vetan el acceso a un restaurante y le invitan a que se vaya al McDonald's

Youtube es una de las plataformas más importantes del mundo virtual. A pesar de que el pasado mes de enero este soporte endureció su política de monetización de canales, complicando así el reto de vivir de Youtube, cada vez son más los jóvenes ‘youtubers’ que deciden probar suerte a través del mundo digital.

Un equipo de fútbol integrado por ‘youtubers’ es una de las últimas iniciativas que han brotado en esta plataforma, aunque no siempre sus ‘influencers’ son recibidos con gusto en cualquier sitio. De hecho, un hostelero irlandés ha prohibido el acceso a su instalación a cualquier ‘youtuber’ o bloguero que trate de usar su servicio a cambio de visibilidad en las redes.

Sin embargo, Youtube también ofrece cientos de historias basadas en experimentos impactantes. El último de ellos está protagonizado por Coby Persin, que se haga pasar por un vagabundo para ver cómo le trataría el personal de un restaurante.

En este vídeo de tres minutos, se puede ver como el ‘youtuber’ va vestido con ropa vieja y rota, con el objetivo de demostrar que, en algunos casos, las apariencias pueden jugar una mala pasada.

Persin se acerca a un camarero para pedir de manera educada y respetuosa una mesa para comer, aunque rápidamente obtiene la negativa del encargado del restaurante. “Este lugar es demasiado caro para ti”, le reprocha un camarero, negándole el acceso.

Sin perder en ningún momento los nervios, Persin insiste en si puede ver el menú, pero la respuesta vuelve a ser la misma. "No. No podemos servirte", le dice el camarero, antes de sugerirle que se vaya. "¿Puedes alejarte? Ve a comer al McDonald’s o a algún otro sitio, pero no aquí".

"Podría comprar este lugar solo para echarte"

Tras alejarse unos metros para hacer una llamada, Coby Persin recibe la visita del amigo con el que iba a compartir menú en el restaurante. Ronaldo (así se llama su acompañante) se baja de un Rolls Royce y saca del maletero una maleta llena de dinero.

La sorpresa del camarero viene cuando el ‘youtuber’ enseña multitud de billetes guardados en la maleta y le reprocha su actitud. "Te dije que tenía dinero. Lo que es una es la forma en que juzgaste a las personas con su apariencia. Podría comprar este lugar solo para echarte. Tienes suerte", sentencia Persin.

