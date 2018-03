Falla un tiro libre para mantener el récord de un jugador fallecido

El mundo del deporte está repleto de momentos que marcaron un antes y un después. Hitos y logros que por su naturaleza perdurarán para siempre en la memoria de sus protagonistas. El gol imposible del balonmano aragonés o el reciente gol más rápido en la historia del fútbol español son solo algunos de estos ejemplos.

Pero, como en la vida, el deporte no solo vive de cifras y marcas históricas. También guarda espacio para momentos que, más por el fondo que por la forma, poseen un importantísimo valor sentimental.

El último ejemplo ha tenido lugar sobre una pista de baloncesto universitario y su protagonista es Jordan Bohannon, jugador de los Iowa Hawkeyes. El joven base había anotado de manera consecutiva los 34 últimos lanzamientos que había llevado a cabo desde la línea de tiro libre.

Cifra idéntica a la que marcó Chris Street, uno de los jugadores más importantes que han vestido la camiseta de ese mismo equipo universitario, fallecido a finales de 1993 en un accidente de tráfico con tan solo 21 años.

Bohannon había mostrado una formidable eficacia hasta entonces. Sin embargo, cuando disponía de la posibilidad de transformar su lanzamiento número 35, decidió rendir su particular homenaje a Street, errando voluntariamente su tiro libre.

El lanzamiento se quedó corto, apenas tocó el aro, lo que no impidió que su equipo terminase el encuentro imponiéndose a su rival.

