Los trucos para poder hacer capturas de Instagram Stories sin dejar huella

Hace unas semanas, los usuarios de Instagram se revolucionaron con la noticia de que iba a entrar en vigor la publicación de notificaciones cuando se hiciese una captura a uno de sus ‘stories’. Cada vez que algún usuario guardase alguna de estas imágenes, que tienen tiempo limitado de visualización y se eliminan a las 24 horas, la red social envía un mensaje alertando de esta acción a la persona que la ha subido, causando verdaderos conflictos en algunas ocasiones. Este nuevo servicio, que sirve para proteger la intimidad de las cuentas, ha suscitado mucha polémica. Desde que se conoció la noticia no han parado de aparecer cientos de comentarios a favor y en contra de esta iniciativa.

Pero, si pensabas que nunca podrías volver a hacer una captura de alguna publicación que suscitase tu interés, estás de enhorabuena. Estos son algunos trucos que te permitirán hacerlo sin que nadie se dé cuenta.

Utiliza el modo avión

Una buena manera de evitar que aparezca la notificación de captura de Instagram Stories es utilizar el modo avión, una opción del teléfono que parece que solo se recuerda en los viajes. Al no tener acceso a los datos, la aplicación no registra que se está guardando una copia de la imagen y, por eso, no enviará ninguna alerta.

Desde la versión web de Instagram