Las nuevas reglas de Youtube amenazan canales de ASMR por considerarse "contenido inapropiado"

El pasado jueves 22 de febrero el Ana Muñoz, youtuber pionera y referente en España del ASMR, subía a su canal un vídeo muy distinto a los habituales: '¿Es mi canal apropiado? Según mi network no'. Y añadía, entre paréntesis, 'NO ASMR', para avisar a sus seguidores de que en dicho vídeo no encontrarían los habituales sonidos que producen esa sensación física, tan difícil de explicar, que se ha vuelto viral.

"Ojalá nunca hubiera tenido que grabar un vídeo así, explicando la situación en la que me encuentro yo y en la que sé que se están encontrando algunos 'youtuber', en especial de ASMR, pero es una realidad que está pasando", comienza.

El motivo es el siguiente: la 'network' con la que la joven trabaja en su canal de 'Youtube' y que le reporta los beneficios económicos le había enviado un correo informativo indicándole que su canal era no era "apropiado".

Ello se debe a que recientemente Youtube ha llevado a cabo una serie de cambios en su política que han hecho que algunos 'networks', (entidades que asocian y financian canales de Youtube) hayan decidido desvincularse de ciertos canales. La razón. según la joven, por la que estas medidas están afectando a los canales de ASMR es que “siempre ha habido gente que no lo ha entendido" Y prosigue, "cuando empezó a salir gente, chicas y chicos haciendo un ASMR un poco más provocativo, se nos confundió un poco. Yo me lo tomé un poco mal porque yo soy violinista, doy clases a niños pequeños y para mí el hecho de que cualquier persona que me pueda relacionar con algún contenido sexual, para mí, por mi manera de ser y por mi trabajo era algo que me provocaba bastante malestar. Nunca he hecho ningún vídeo relacionado con esta temática. Nunca”.

De hecho, en una entrevista con Heraldo Joven de septiembre de 2017, la 'youtuber' ya explicó que rechazaba la idea de "orgasmo cerebral" con la que muchos relacionaban las sensaciones de cosquilleo: “Yo nunca uso ese término, inconscientemente se relaciona con algo sexual y por ello evito usarlo. Prefiero definirlo como una sensación relajante, un cosquilleo...”.

Y, en esta línea, Ana Muñoz dedica 12 minutos de su canal a explicar paso por paso las razones por las que no considera que su canal haya podido violar las nuevas normas de la página, cómo empezó su andadura en Youtube y guarda tiempo para agradecer a sus más de 272 mil suscriptores todo el apoyo recibido hasta el momento desde que se incorporó a la página en 2012.

En el vídeo, que ya suma más de 8.000 'me gusta' y más de 60.000 visualizaciones, Muñoz recalca seguirá haciendo vídeos incluso si no obtiene beneficio de ellos: “no me importa tanto por el tema económico porque, ya os digo, no se cobra tanto, puedo hacer otras cosas, no pasa nada", pero que lo doloroso es la acusación de tener un contenido inapropiado: "no os podréis imaginar cómo se siente una persona después de tanto tiempo trabajando aquí".

Eso sí, las respuestas de sus seguidores no se han hecho esperar y entre mensajes de apoyo y de ánimo ha recibido muchos otros recomendándole otras estrategias para no depender de su network y mantener su canal.

