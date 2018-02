Operación Triunfo celebrará una gala especial la semana que viene

Sin embargo, RTVE y Gestmusic han acordado alargar una semana más Operación Triunfo con una gala diferente que se emitiría el próximo día 12 de febrero, una propuesta, no obstante, que todavía debe ser aprobada por el Consejo de Administración de RTVE.

Para esta ocasión, la cadena y la productora españolas proponen una gala especial que incluiría tanto actuaciones de todos los concursantes y los momentos más aplaudidos del programa como imágenes inéditas del 'reality'.

Conciertos confirmados

Aunque esa sí que sea definitivamente la última gala de esta edición de OT, el programa se ha encargado de que los triunfitos tengan una agenda bastante apretada los primeros meses desde su salida de la academia, durante los que van a descubrir cuál es su futuro después de Operación Triunfo. Así, ya se conocen unas cuantas fechas clave para disfrutar de las voces de estos jóvenes artistas en concierto, además de, por supuesto, la interpretación de Amaia y Alfred en Eurovisión 2018 con el tema 'Tu canción':

Barcelona: 3 de marzo

3 de marzo Madrid: 16 de marzo

16 de marzo Valencia

Sevilla

Tenerife

Las Palmas

En el top de la música 'streaming'

Tanto las canciones que optaron a defender España en Eurovisión, en especial el trap compuesto por Brisa Fenoy para Aitana y Ana Guerra, 'Lo Malo', que triunfa tanto en discotecas como en Spotify y se ha hecho viral a nivel internacional.

También 'Tu canción' ha sido un fenómeno viral, que ha colocado a España en el 'top 10' de las actuaciones eurovisivas, además de ser una de las más reproducidas en las plataformas de música 'streaming'.

'City of stars', interpretado por Amaia y Alfred, el guerrero 'Shake it out', de Amaia, 'No puedo vivir sin ti', al que pusieron voz Aitana y Cepeda o el tema grupal 'Camina', una idea de los propios concursantes, han sido algunos de los más reproducidos.

