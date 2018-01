¿A qué obra de arte te pareces?

Aunque la aplicación se lanzó en 2016, la incorporación de esta novedad es la que ha hecho que se haya convertido en los últimos días en una de las más descargadas. Disponible para Android e IOS, esta función todavía no puede usarse en todo el mundo y, por ahora, tampoco ha llegado a España.

Hey this one ain’t so bad. pic.twitter.com/er0FxZNVO8