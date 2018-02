Cinco frases del inolvidable Luis Aragonés

Tal día como hoy, una fría mañana de sábado hace cuatro años el mundo del fútbol despertaba con el corazón encogido. Había fallecido Luis Aragonés. Uno de los entrenadores más importantes en la historia del fútbol español, que en 2008 llevó a la selección nacional a tocar el cielo con aquella inolvidable Eurocopa que levantó Iker Casillas al cielo del Ernst Happel de Viena.

Aquel solitario gol de Fernando Torres sirvió en cierto modo para poner los cimientos de lo que, pocos años más tarde, acabarían constituyendo la época más dorada en la larga historia del combinado patrio.

Luis Aragonés falleció en silencio, muy pocos eran conocedores de su enfermedad. Ahora, cuatro años después de su marcha, seguidores y detractores de una de las figuras más singulares del fútbol español recuerdan al desaparecido ‘Sabio de Hortaleza’, que regaló frases y momentos imborrables en la historia de este deporte.

- "Y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y ganar… y volver a ganar. Eso es el fútbol, señores". Si algo distinguió a Luis Aragonés durante su vida deportiva, como futbolista primero y como técnico después, fue su carácter ganador. De su boca salió esta famosa frase que todavía hoy continúa empleándose en diferentes contextos futbolísticos.

- "El rubio del nombre tan raro". Hombre de fútbol, Luis Aragonés era un perfecto motivador de sus jugadores, aunque, en algunos casos, desconociera la identidad de sus rivales. "El rubio del nombre tan raro le han echado ya una vez y, si somos listos, le echan otra. Le decimos alguna cosita que no le guste… Esto es de listos. Les digo yo que ya le han echado y le echan otra vez porque se calienta como la madre que le parió", dijo a sus futbolistas, en referencia al alemán Bastian Schweinsteiger.

- "Tú has hecho la carrera de Periodismo, la tienes acabada? A ver, enséñame el documento". Mundialmente conocida era la delicada relación que el técnico mantuvo durante toda su carrera con la prensa. Luis Aragonés nunca se escondió de las críticas e, incluso, llegó a dedicar varias ‘perlas’ a los medios de comunicación. "Máteme usted, pero no mienta" o "Sois periodistas y yo entrenador. Por eso pongo una pantallita para que no la paséis con facilidad" son algunas de ellas.

- "Vaya usted al negro y dígale: ‘Soy mejor que usted": uno de sus momentos más comentados fue con aquel cara a cara (literal) en el que trató de motivar a José Antonio Reyes con una polémica frase en referencia al entonces compañero del andaluz en el Arsenal, Thierry Henry. A pesar de la tremenda polémica suscitada, futbolista de la talla de Samuel Eto’o salieron a defender la figura del técnico, que pocos meses después tuvo la oportunidad de explicarse en el programa de TVE ‘Tengo una pregunta para usted’.

- Su experiencia con el Rey: a pesar de su carácter afable y campechano, Luis Aragonés guardaba también una curiosa anécdota con el Rey de España. "Lo conozco de cuando era Príncipe. Una vez me entregó la medalla de oro deportiva y yo le dije: Rey, ¿no sería mejor que nos diera un poco de dinero mensualmente? Cada vez que le veo le pregunto: ¿cómo va lo nuestro? Él me responde: lo nuestro va bien, pero sigue como está".

Así era Luis Aragonés. Un tipo peculiar y diferente, una especie en extinción en los banquillos del fútbol mundial, cuyo legado perdurará para siempre en el recuerdo.