'Tu canción' coloca a España en el 'top 10' de favoritos para ganar Eurovisión

Cuando el pasado lunes la balada 'Tu canción', compuesta por Raúl Gómez y Sylvia Santoro fue elegida como tema para representar a España en Eurovisión a través de las voces de los triunfitos Amaia y Alfred con el 43% de los votos frente a las propuestas para Aitana ('Arde') o el dúo 'Aitana War' ('Lo malo'), los seguidores del festival se dividieron entre defensores y detractores.

La elección de 'Tu canción' entre todas las canciones que optaban a defender a España en el Eurovisión, fue celebrada por muchos fans, aunque voces experimentadas como la de José María Íñigo, periodista con una larga trayectoria en el marco del evento musical europeo, mostró cierto rechazo hacia el tema escogido en una entrevista en la cadena de radio RAC 1: “Todo el mundo quería que fuera esta pareja. La canción es una balada agradable, sin más”, a lo cual ha añadido que, después de escucharla, le sigue “sin entrar”. El comentarista ha argumentado su opinión con la premisa de que “en España todo el mundo les conoce, pero en Eurovisión, no”, aludiendo a que quien no haya seguido el programa de OT y conocido a estos jóvenes y su relación no puede entender de la misma manera esta apuesta. Es de sobra sabido que a la hora de escoger la canción favorita del festival de música europeo nunca llueve a gusto de todos.

Sin embargo, las apuestas de Eurovisión le han dado la vuelta a la tortilla, colocando en un primer momento al dúo español en cuarta posición y que, actualmente, se mantiene en el Top 10 de favoritos dos puestos más abajo. Si esta posición se mantuviera sería la primera vez que España quedaría en sexto puesto desde que un joven David Civera llevó a Copenhague en 2001 su 'Dile que la quiero'.

Ránquin de apuestas de Eurovisión del día 31 de enero de 2018 a las a las 13.00.

También el Twitter de Eurovisión ha otorgado protagonismo a ambos jóvenes con una encuesta en la que han participado 33,993 ‘eurofans’ y que ha postulado a Amaia y Alfred como la gran noticia de la semana con un 83 % de los votos.

