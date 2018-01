La aplicación que te insulta si no vas al gimnasio

Era uno de los muchos propósitos que nos fijamos con la llegada de 2018: este año me apunto al gimnasio. Sin embargo, el progresivo paso de los días ha ido reduciendo poco a poco nuestra lista de buenas intenciones.

Si eres de los que te resistes a tirar la toalla y quieres conocer nuevos métodos que te ayuden a cumplir tus objetivos, debes saber que no todo está perdido. Una de las formas más extremas es descargarte una aplicación que te insulta si no vas al gimnasio.

Por extraño que pueda parecer, Abusive Gym Reminder trata de ayudarte a vencer a la pereza a través de un sistema que detecta si has acudido a tu cita con la cinta. Configura la ubicación de tu gimnasio y, a través del sistema GPS, comprueba si has ido o no a ese punto.

En caso de que no hayas cumplido tu meta, al día siguiente la aplicación te enviará un mensaje "recordándote lo inútil que eres", advierte la propia APP en su descripción. Un aviso que viene acompañado de una aclaración para los más susceptibles: "Algunos mensajes son muy abusivos", recuerda.

"Eres un desastre" o "vas a morir solo" son algunas de las ‘perlas’ que tendrás que aguantar. Pero, para que tú mismo controles el nivel de insultos, Abusive Gym Reminder ofrece la posibilidad de regular la brusquedad de los comentarios con tres niveles: agresivo, abusivo o extra abusivo.

Si eres de los que necesitas un empujón de ánimo para no faltar al gimnasio con frecuencia, tal vez este sea tu mejor estímulo para cumplir con tus propósitos deportivos, aunque algunas veces las formas no sean las más políticamente correctas…

Eso sí, tampoco dejes que una aplicación móvil te amargue la existencia: se responsable e intenta cumplir con tus objetivos, pero no permitas que tu estado de ánimo decaiga ni te agobies en exceso por lo que te pueda llegar a decir.

