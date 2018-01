¿Qué es un 'buddy'?

Irte de erasmus es una de las mejores experiencias que te van a pasar en la vida. Un país nuevo, con una cultura diferente, alejado de tu casa, tu familia, tus comodidades… Por primera vez, después de haber vivido siempre protegido por tus padres, te enfrentas en solitario a la vida real.

Viajas a miles de kilómetros de tu casa y, sobre todo los primeros días, apenas dispones de recursos para vivir: no conoces a nadie, no dominas el idioma, no te ubicas en la calle… Para minimizar al máximo este grado de desconcierto, desde hace varios años las estancias erasmus ponen a tu disposición la figura de un 'buddy'.

¿En que consiste? A grandes rasgos, es algo así como tu ángel de la guarda, sobre todo durante tus primeros días en el nuevo destino. Es un estudiante, habitante de la ciudad a la que te has desplazado, que te ofrece su ayuda desde que tu avión toma tierra.

Puede ir a recogerte al aeropuerto, acompañarte a tu piso o residencia, recomendarte sitios para comer, ayudarte para comprar una tarjeta de datos para tu teléfono móvil…

Pero su actividad no se reduce únicamente a los primeros días de erasmus. Tu 'buddy' te puede socorrer ante cualquier apuro que pueda surgir en cualquier momento o, por qué no, ser un amigo más con el que compartir día a día esta maravillosa experiencia.

Más de 500 erasmus en Zaragoza

La capital aragonesa ha acogido este primer cuatrimestre de curso, que está a punto de concluir con los últimos exámenes finales, a más de 500 estudiantes de otros países. Una cifra que en la segunda parte del curso podría incrementarse con la llegada de nuevos jóvenes, aunque generalmente no todos recurren a la figura de un 'buddy'.

El zaragozano Sergio Álvarez es uno de los cientos de estudiantes que ha realizado esta función en los primeros meses del curso. "Es una experiencia muy positiva que espero volver a repetir próximamente. A mí me sirvió mucho cuando estuve fuera y creo que es algo muy útil para una persona que comienza de 0", explica Álvarez, que el año pasado cursó sus estudios de Ingeniería en Alemania.

"Depende un poco de la otra persona. En mi caso, me asignaron a Miriam, una chica alemana que estudiaba Filosofía. Le ayudé al principio con los primeros trámites y el resto del cuatrimestre hemos estado en contacto directo. Por ejemplo, me preguntaba sitios donde poder ir a cenar o si yo iba a ir a una fiesta le preguntaba si quería venir", relata.

Tanto la Universidad de Zaragoza, como las asociaciones de ESN Zaragoza y Aegee ofrecen la posibilidad de prestar el servicio de 'buddy' cada año.

