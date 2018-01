Un atraco en directo en Twitter vuelve a exponer el miedo a regresar a casa de noche

El miedo a regresar a casa de noche

Twitter no solo reconoció la valentía de la reacción de la tuitera, quien, al parecer, increpó al presunto atracador. Si bien es cierto que cualquiera puede convertirse en víctima de un atraco, el suceso ha reabierto el debate de una realidad que se ha denunciado cientos de veces y que viralizó el año pasado un corto francés que explica la situación en tres minutos: el miedo de muchas jóvenes a caminar solas por la calle una noche cualquiera.

Prueba de ello es el principio del hilo que abrió la joven en Twitter antes de saber lo que iba a suceder: "voy de camino a mi piso y tengo miedo". Y también las respuestas en la red social.

He puesto el vídeo de Aran pensando que era una coña, que os había vacilado... y cuando lo he empezado a ver me ha dado una pena enorme el miedo que tenía esta niña, se le notaba en la voz. No es normal que una mujer no pueda andar tranquila de noche por la calle, NO ES NORMAL