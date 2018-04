Investigación saludable en los campos de maíz

Todavía conocida popularmente como Campo Ebro, nombre con el que nació hace más de 50 años, la actual empresa Tereos se levanta imponente en pleno casco urbano de Zaragoza, donde transforma 380.000 toneladas al año de maíz para la producción de almidones empleados en numerosas aplicaciones industriales, especialmente en alimentación y farmacia. Una cantidad que supone la cosecha recogida en 35.000 hectáreas, que equivale a la mitad de toda la superficie que actualmente ocupa el maíz en Aragón. Sin embargo, solo el 40% del maíz con el que se abastece Tereos, que trabaja actualmente con unos 1.000 agricultores aragoneses, procede de los campos de la comunidad autónoma, una cifra que ocupa apenas unas 13.000 hectáreas de las más de 80.000 en las que se siembra este cereal.

Hay un motivo que explica esta situación. Prácticamente el 65% del maíz cultivado en Aragón es de la variedad MON-810, modificado genéticamente por la multinacional Monsanto para hacerlo resistente al taladro, una plaga endémica del cereal del valle del Ebro temida por los agricultores por los cuantiosos daños productivos, y en consecuencia económicos, que produce en las cosechas. Y Tereos no adquiere este tipo de panizo. "Eso no significa que tengamos nada en contra del maíz transgénico", señala Jorge Páramo, director de Materias Primas de la planta de Tereos en Zaragoza, que reconoce que "incluso afirmamos que ambos cultivos coexisten de una forma coherente e incluso muchas veces el transgénico ha hecho reducir la plaga en los campos colindantes en los que se cultiva isogénico porque actúa de barrera". Si no lo adquieren es "porque así nos lo piden nuestros clientes", insiste.

Pero los representantes de esta empresa están convencidos de que estos porcentajes podrían variar si ofrecen a los agricultores soluciones alternativas que no pasen necesariamente por la siembra de transgénicos.

Cantidad y calidad