La semilla certificada, a reflexión y debate

«Quienes hacen llegar la semilla certificada a los agricultores son los productores de semilla. La transferencia tecnológica que se produce desde los centros de investigación y mejora hacia el agricultor, cuando éste deposita su semilla en el campo, tiene como protagonista principal a la empresa o cooperativa que ha producido la semilla», explican desde la Asociación.

El papel que desempeña la semilla certificada en la agricultura, los nuevos retos que afronta el sector, los avances tecnológicos y en los tratamientos o la situación de la mejora genética institucional son algunos de los asuntos que se abordarán en este evento, que reunirá tanto a obtentores como a productores de semilla certificada y a representantes de las diversas administraciones.

Según los datos de Aprose, correspondientes a la campaña 2016-2017, última de la que se disponen datos cerrados, en España el uso de semilla certificada se da en el 31,6% de los cultivos. Una ratio «bajísima» a juicio del presidente de Aprose, quien incide en la necesidad de incrementar el uso de estas semillas ya que «son las que garantizan la trazabilidad, sostenibilidad y seguridad en los cultivos, tres factores clave para nosotros ya que somos el primer eslabón en la producción de alimentos». Otra parte del grano (entre un 30% o 40%) procede de centros de acondicionamiento de grano. Pero hay otro 30% cuyo origen «es dudoso o no está claro», señala Bagüés.

«Buscamos tener más visibilidad -explica el máximo responsable de Aprose- no solo para dar a conocer lo que hacemos, sino para desmontar algunas creencias como el hecho de la semilla certificada es más cara». Bagüés insiste en que «eso no es así» y asegura que hay variedades comerciales que no son especialmente caras. Además, insiste, «ese primer ahorro en costes no es proporcional al riesgo que se asume cuando no se emplean estas semillas».

Riesgos como la propagación de enfermedades en la explotación, la pérdida de calidad del producto final, o la ausencia de una correcta trazabilidad son los que corren aquellos agricultores que no utilizan semillas certificadas.

Aragón, a la cabeza

Este primer simposio quiere reivindicar también la importancia de este sector para el sostenimiento de la investigación e innovación. «Es el propio sector quien financia la investigación por medio de los ‘royalties’ que los productores pagan a los obtentores», detalla Bagüés, quien insiste en que «todavía no se innova lo suficiente como para afrontar los nuevos retos que afronta el sector. Hay mucha investigación que hacer todavía».

Aragón fue, en la campaña 2016-2017, última de la que se disponen datos cerrados, la comunidad líder del conjunto del país en el empleo de semilla certificada de cereales, con más de 67.000 toneladas. Castilla-La Mancha, con más de 66.800 toneladas, y Andalucía, que contabilizó casi 55.500 toneladas son las siguientes.

En el conjunto de España se sembraron en de 320.000 toneladas de semilla certificada, lo que supuso un incremento del 15% sobre la campaña anterior.

