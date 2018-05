Una de las cosas que más le llamaba la atención a Arturo Méndiz cuando veraneaba en la localidad oscense de Salinas de Sin es que en la plaza donde jugaba no había niños que vivieran en el pueblo durante el resto del año . Todos eran veraneantes que tenían casa en ese precioso rincón del Pirineo que él conocía porque su madre tenía familiares cerca y decidieron hacerse una vivienda allí.

Su curiosidad infantil provocaba decenas de preguntas del tipo ¿hay escuela en el pueblo? ¿dónde estudian estos niños? ¿van todos a la misma clase aunque tengan diferentes edades? ¿tienen actividades extraescolares?

Poco después supo que sus primos de La Joyosa iban a clase con chavales de diferentes edades, en lo que se conocía como escuelas unitarias. "Yo estaba acostumbrado a estudiar en Barcelona, con más de treinta chicos en la misma clase, y me llamaba mucho la atención este tipo de escuela. Luego, con el paso de los años, me di cuenta de que un pueblo sin colegio y sin niños es un pueblo sin vida y que estas escuelas eran la mejor herramienta para acabar con la despoblación que se cierne sobre estos lugares", matiza Arturo Méndiz, director del documental ‘El lápiz, la nieve y la hierba’. Un trabajo que recoge el día a día de la escuela unitaria de seis pueblos del Pirineo, alrededor de Salinas, donde estudian en total 90 niños. Una experiencia que ha sido galardonada ya con el premio Pirineos en el Festival de Espiello en Boltaña, el Premio al Mejor Largometraje en el Biosegura Cine y Mundo Rural y una mención especial en el Labour Film Festival de Londres.

El proyecto arrancó en enero de 2015 y la grabación duró casi medio año. Durante este tiempo, Arturo conoció de cerca la realidad de estos pueblos y sus habitantes. "Al principio no tenía muy claro cuál era el mensaje final que quería que calara en el espectador. En la sala de montaje me di cuenta de que más allá de contar la filosofía que impera en este tipo de centros educativos, lo que quería era transmitir al espectador que si no apostamos por estos pueblos y sus habitantes dentro de muy poco tiempo se pueden quedar vacíos, algo que ya ocurre en varios valles del Pirineo. La escuela es la manera de sobrevivir de estos pueblos y mantenerla es cuestión de todos, porque de su supervivencia dependen otros muchos aspectos", indica Arturo.

A lo largo del tiempo que duró el rodaje y posterior montaje, pudo conocer de primera mano la realidad de estos rincones de Aragón donde la despoblación acecha como espada de Damocles. Por eso, Arturo es consciente de la importancia de dar a conocer esta realidad y fomentar políticas reales de lucha contra este problema. "Es muy complicado encontrar la solución adecuada, pero no por eso tenemos que dejar de intentarlo. Necesitamos que en estos pueblos siga habiendo niños y jóvenes que trabajen en el campo u otros sectores. No pueden convertirse en lugares de descanso de fin de semana o vacaciones. Tienen que seguir siendo pueblos con vida".

