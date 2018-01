Lo que cuesta, a lo que se cobra y por lo que se vende

El sector frutícola lleva años denunciando la complicada situación económica que atraviesan sus explotaciones. Pero cuando el consumidor tiene que abrir su monedero para pagar la fruta que acaba de comprar en el supermercado tiende a pensar que los lamentos de los agricultores no están tan justificados. Unos y otros tienen sus razones. Lo que sucede es que no es lo mismo lo que cuesta un kilo de melocotón (o nectarina, o cereza, o ciruela...), que lo que el productor ha cobrado por ella y muchos menos (nunca mejor dicho) lo que se paga en el punto de venta.

La organización agraria COAG -a la que pertenece la aragonesa UAGA- evidencia con cifras esta realidad en un informe que ha presentado con el revelador título de ‘Cómo cargarse el consumo de fruta dulce 150 días al año’. Para ello ha realizado un estudio «pormenorizado y particular» del IPOD (un índice creado en 2007 para mostrar los márgenes comerciales entre los precios en origen y destino) del melocotón y la nectarina desde la campaña de 2013 hasta la del pasado año.

Los resultados arrojan cifras que parecen imposibles de traducir, a no ser que sea fruticultor porque, para desespero de este sector, ya se han convertido en una cotidianidad. En la evolución de los últimos diez años, como señala el estudio, ha sido habitual que las liquidaciones de los productores de fruta de hueso recibieran mucho menos, ya no de lo que les cuesta producir sino sobre todo de lo que desembolsa el consumidor por ese tipo de alimentos. Ese diferencial abrió brecha en 2014 cuando Rusia (atendiendo a una decisión meramente de carácter político) cerró a cal y canto sus fronteras a las importaciones de fruta dulce procedentes de la UE. Pero fue 2017, el año que, de momento, pasara a la historia del sector por acaparar todos los récords en los diferenciales de melocotones y nectarinas. Para los primeros el promedio se situó en un 732%. Los segundos registraron una media de 722%. Por si no fuera suficiente, la diferencia entre lo pagado en campo y en lineal alcanzó en el mes de agosto el 1.067% y el 1.053%, respectivamente. «Ni siquiera en el inicio del veto ruso se produjeron valores tan elevados», señalan desde UAGA. Y lo peor es, insisten, que no solo preocupa esta diferencia sino que lo cobrado en origen no llega ni de lejos para cubrir los costes de producción, lo que provoca pérdidas y una falta de liquidez que están poniendo en peligro la supervivencia de las explotaciones.