Un espacio ideal para saber tratar la dislexia en los niños

La dislexia es una discapacidad específica en el aprendizaje de la lectura que además de a la comprensión, puede afectar a la ortografía y a la escritura. Una circunstancia que suele manifestarse en edades muy tempranas y que puede marcar la educación y el desarrollo de los niños. Aunque sea muy conocida, a menudo, muchos padres y madres no tienen claras las pautas que han de seguir a la hora de convivir con esta diversidad funcional.

Esta es la principal razón que llevó a Mercedes Alonso-Genis a crear el blog ‘MomDislexia’ en 2016, tras la experiencia de varios años conociendo esta discapacidad, que le fue diagnosticada a su hijo Ángel en sus primeros años de vida. "El proceso por el que pasa un niño tiene una dislexia es una carrera de fondo. Desde que a mi hijo se le detectó yo tuve la obsesión de que sufriera lo menos posible. Así, empecé a estudiar y a leer mucho con las herramientas que iba encontrando y la logopeda me dijo que Ángel estaba avanzando mucho más rápido de lo normal. A raíz de eso me surgió la idea de que tenía que hacer algo para compartir toda esa información –explica Mercedes–. Yo me encontré muy sola en su momento, y pensaba que sería importante que los padres y las madres de estos niños no se sintiesen así y que tuviesen un lugar al que acudir, como ocurre con otras afecciones", añade Alonso-Genis.

Dispositivos tecnológicos muy útiles, cursos ‘online’, sugerencias alimentarias, ejercicios físicos, recomendaciones literarias para combatir el acoso escolar, mensajes inspiradores de personajes famosos que padecen esta discapacidad... El espacio cuenta con multitud de datos que tienen el fin de mejorar la vida de estas personas, razón por la cual está teniendo un seguimiento considerable entre los progenitores cuyos hijos se encuentran en esta situación.