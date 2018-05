El comercio urge a la Administración a vender Zaragoza como ciudad de compras

Los responsables de los centros comerciales incidieron en que el foco del problema no es tanto cuántos metros cuadrados hay en Zaragoza –la superficie se ha triplicado en una década y la media nacional de metros cuadrados de gran superficie se sitúa en 320, mientras en Aragón llega a los 474–, sino en laEl directivo de Puerto Venecia habla desde la experiencia de haber atraído 5 millones de visitas en el último año –"somos el primer destino turístico de Aragón", subrayó– y de lograr que más de un tercio de sus clientes provengan de las autonomías limítrofes. "Un tercio de los españoles ha comprado poren las pasadas Navidades. Esy por eso hay que motivar al ciudadano para que vaya a comprar, le tienes que ofrecer vivir una experiencia", añadió.Arenere señaló que ya lo hacen en su centro y que el concepto se debe hacer también en el centro porque, a su juicio, la aspiración de Zaragoza es constituirse en un ciudad suprarregional, "cabecera del valle del Ebro". "Hay que agruparse y hacer cosas. El cambio es de tal calibre y va a semejante ritmo que si te quedas mirándote el ombligo te quedas fuera del mercado", insistió.La directora de Grancasa se posicionó en la misma línea, incidiendo en la. "Al final no es cuestión de definir los metros cuadrados por habitante, sino de qué queremos ser, qué servicio queremos dar y a quién queremos llegar. Cuanta más oferta, disponibilidad y servicio demos, más posibilidades tendremos de captar negocio, que es bueno para esta ciudad", defendió Susana Betrán.La gerente de Aragonia explicó que la apuesta de su proyecto es precisamente, distintas a las que hay en otros centros comerciales, para lograr. No obstante, reivindicó la aportación que supuso su apertura para los vecinos del distrito Universidad. "Antes no había ningún tipo de servicio y con nuestra apertura se activó la oferta comercial en la zona", aseguró.Para el presidente de Ecos, la, lo que multiplicó la oferta en plena crisis, agravando la reducción del consumo que se ha sufrido en Aragón.Pueyo señaló que existe un "ahorro del miedo" que complica aún más las ventas en el pequeño comercio, sin olvidar la escasa incidencia del consumo turístico en la Comunidad. Por ello,. "El sabor en el comercio lo dan los comerciantes independientes que no proceden de ninguna red franquiciada, pero el potencial económico las grandes cadenas. Es un problema de globalización y poderío económico", apostilló.Con este escenario, el presidente de la comisión de Comercio Interior de la Cámara planteó la, por lo que recomendó a todo el comercio que se una para instar al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento. "El problema es que Zaragoza está muy bien comunicada, tanto para llegar como para marcharte. Lo urgente es reunirnos con la Administración, que nos escuche, que opine y vertebre las ideas", concluyó.Pueyo apostilló quey elija pequeño comercio o grandes superficies, pero sostuvo que también se debería hacer patria "y decirle al ciudadano que compre en su ciudad".