Un móvil perdido y una turista muerta, el nuevo hilo de Twitter al estilo de Manuel Bartual

El hilo comenzó el pasado 20 de agosto con un mensaje en el que decía estar "flipando" por haberse encontrado un teléfono móvil que, al parecer, pertenece a Marta Gutiérrez una joven que murió hace ocho años en Estados Unidos. A través de vídeos y pantallazos, Nela intenta averiguar quién es en realidad su propietaria y por qué los únicos mensajes que guarda en el teléfono son extrañas combinaciones de números.

La youtuber ha descubierto, hasta el momento, que el móvil no es de Marta Gutiérrez sino de una estadounidense llamada Beatriz Williams. Además, sospecha que alguien haya utilizado la identidad de una fallecida para poder cometer así delitos informáticos o estafas.

Por otra parte, ha constatado que las llamadas más recientes realizadas desde el dispositivo son al número 722172245, y que cuando llama desde el teléfono que encontró escucha un mensaje que dice: "Prueba número seis. Consigue las doce piezas y envíanos la clave". No obstante, si llama desde su propio móvil suena un mensaje totalmente diferente: "Tu teléfono no está autorizado. Por tu propia seguridad, no vuelvas a llamar a este número. Gracias".

La tuitera cree que puede tratarse de algún tipo de juego viral que se haya puesto de moda en los últimos meses, como es el caso de 'Momo' o similares. El argumento, con tintes de intriga y repleto de acertijos, ha cautivado a miles de usuarios que no dudan en colaborar con ella descifrando símbolos, elaborando mapas e incluso acudiendo a los lugares que ella menciona en su relato.

A ver, tengo que contar esto porque estoy FLIPANDO. El otro día me encontré este móvil por la calle. Al principio pensé que era de la chica de la foto, pero acabo de descubrir que eso es imposible porque murió hace 8 años en EEUU. Y es que esto no es lo más extraño de todo. pic.twitter.com/XLaMdQjuRq — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

El móvil lo encontré la semana pasada mientras volvía a casa, de madrugada. Vivo en Madrid. Estaba tirado en un parque cerca de la plaza de Legazpi. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Pensé en buscar algún número al que avisar, pero atención: en la agenda no tenía ningún contacto. Luego miré las apps y había poquísimas. Ni siquiera Whatsapp. pic.twitter.com/j8Ok4JfFCU — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Lo que sí tenía era perfiles en Instagram y Facebook, y ahí pude ver a quién pertenecía supuestamente el móvil: una tal Marta Gutiérrez, de Madrid. pic.twitter.com/aDGHy5Jv1G — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

El contenido era súper impersonal. Había muy pocas fotos suyas, casi todo eran fotos de edificios o paisajes sin textos ni comentarios. Tampoco seguía a nadie ni tenía ningún seguidor. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Total, que ya en modo hacker puse fotos de su Facebook en Google Imágenes para ver si encontraba otro perfil de esta chica, porque al buscar por su nombre me aparecían demasiados resultados. Así llegué a este blog pero ATENCIÓN AL PERFIL DE LA AUTORA https://t.co/Pie0yXL1mD pic.twitter.com/kPmqulv1wj — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

El blog se había publicado en 2008 con fotos de un viaje de una estadounidense por España. Las fotos son exactamente las mismas que hay en el Facebook de Marta Gutiérrez. pic.twitter.com/EQaobpGZIc — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

En el perfil del blog encontré un mail, así que le escribí esto a Beatrice para avisarle de que había alguien suplantando su identidad: pic.twitter.com/qqRwDBHD3P — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Y aquí es cuando he flipado muchísimo: Beatrice Williams murió hace 8 años. pic.twitter.com/r1Ev5iavRk — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Antes de revisar todas las apps miré el registro de llamadas, y ahí sí que había un número al que la supuesta Marta Gutiérrez había llamado muchas veces. pic.twitter.com/fdLGXGOAfd — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Y otra cosa muy loca es que había mensajes de texto recibidos desde ese mismo teléfono con secuencias de números y letras. pic.twitter.com/ZtStgv3orS — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Si esto fuera así, seguramente el estafador sabía que Beatrice era una chica extranjera que había muerto hace tiempo, y por eso usó sus fotos para hacerse pasar por la tal Marta, para que fuera más difícil que le pillaran. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Hace poco estuve leyendo sobre juegos virales que llevaban a la gente a hacer cosas muy locas. Por lo que leí, detrás de estos juegos suele haber estafas o robo de datos o cosas así. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

No sé, si estaba metida en un juego raro, a lo mejor descubrió algo, le pillaron y fueron a por él o ella, y por eso quitó el bloqueo y tiró el móvil, para que quien lo encontrara pudiera ayudarle. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

La verdad es que hasta ahora no había probado a llamar desde mi teléfono. Si esto es algún tipo de juego, parece que sólo puede jugarse desde el que me encontré. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Y como muchos me habéis dicho, está claro que son coordenadas. pic.twitter.com/rCycY5CRUe — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

¿Os suena? Es una de sus fotos de Instagram. pic.twitter.com/IQBOTCnyQ4 — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

De repente todo tiene más sentido: son 12 coordenadas, la grabación habla de 12 piezas y en Instagram hay 11 fotos de localizaciones. Faltaría una. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Faltaría el último número. La última foto. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Entonces supongo que el código, siguiendo el orden de publicación de las fotos, será este: 9745681045143050. Voy a probar a enviarlo. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Pues sólo me queda un intento más, así que tengo que estar totalmente segura de cuál es el último número. Vamos, que hay que hacer la foto de esta noche, porque seguramente pase algo. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Por favor, no dejéis de decirme cualquier cosa que se os ocurra. — Nela García (@nelagarnela) 21 de agosto de 2018

Por el momento, poco más se sabe sobre el relato de la youtuber y su veracidad, aunque en la red se está especulando con varias posibilidades. Algunos usuarios apuntan a que quién realmente podría estar detrás de la historia es el propio Manuel Bartual. No solo por el estilo de la narración, sino por que coincide con el primer aniversario de su exitoso hilo.

Otros creen que podría tratarse de una simple estrategia de marketing para promocionar el Samsung Galaxy S9, el modelo del teléfono que supuestamente encontró la youtuber.

Sea como sea, la historia ha sido compartida casi 60.000 veces, cuenta con más de 120.000 'me gusta' y tiene a una legión de curiosos deseando saber cómo acabará.