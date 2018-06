Sí, tu teléfono te escucha, pero puedes impedirlo

Hace unos días muchos usuarios se llevaban las manos a la cabeza al enterarse de que, sin darse cuenta, habían dado permiso a la aplicación de La Liga para acceder a los micrófonos de sus teléfonos móviles, encenderlos y utilizar la información captada para sus propios fines. Unos –los más ingenuos– ni siquiera se habían planteado esta posibilidad. Otros, sin embargo, encontraron por fin la prueba que daba solidez a sus teorías conspiranoicas.

Estos últimos son esos a los que has oído decir alguna vez "mi teléfono me espía". Esos que dicen haber hablado con un amigo por la calle sobre que tienen dolor de espalda porque su cama es una porquería y necesitan cambiarse de colchón y, al mismo tiempo, pese a jurar no haber realizado nunca una búsqueda al respecto en internet aseguran que, desde esa conversación, no paran de toparse con anuncios de colchones en todas las webs que visitan.

Una simple búsqueda de 'mi móvil me escucha' en Google arroja casi 11 millones de resultados. Lo que demuestra que es una preocupación recurrente. La Liga dice que lo hace para detectar bares que emiten partidos de fútbol sin pasar por caja, pero los fines para los que podrían utilizar esos datos otras aplicaciones ascienden a infinito. ¿Es realmente una práctica tan común?

