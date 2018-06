Los 12 mejores videojuegos del E3 2018

Ni gráficos, ni realidad virtual, ni nuevas consolas... De lo que más se ha hablado en el E3 de 2018 ha sido de un beso . ‘ The Last of Us ’ fue, probablemente, el mejor juego de todos los tiempos, y el tráiler de su secuela ha sacudido mundo de los videojuegos con una simple escena de amor en la que una pareja baila, se roza, habla y, finalmente, se besa. No es, por supuesto, el primer beso de la historia de los videojuegos, pero hay algo que lo hace único: sus protagonistas son dos mujeres.

Spiderman, unos asesinos griegos, un futuro ‘ciberpunk’, un buen puñado de secuelas y el omnipresente 'Fortnite' han completado la nutrida lista de títulos que lo harán pasar en grande a los jugones en los próximos meses.

Estos son los 12 mejores juegos del E3 2018:

‘Spide-Man’

Lanzamiento: 7/9/2018

Plataforma: PS4

No es la primera incursión del trepamuros en consola, pero si una de las más esperadas. Los fans del hombre araña esperan un juego similar a los ‘Batman’ de Rocksteady, veremos.

‘Super Smash Bros. Ultimate’

Lanzamiento: 7/12/2018

Plataforma: Nintendo Switch

Una vez más, Nintendo reúne a sus héroes más famosos para que luchen entre ellos. Esta nueva entrega llega por fin a Switch y aprovechará las bondades de la consola portátil de los japoneses.

‘Skull & Bones’

Lanzamiento: 2019

Plataforma: PS4, Xbox y PC

Compra un buque de guerra, ármate hasta los dientes, tunéalo para dar el mayor miedo posible y lánzate a altamar para saquear y librar trepidantes batallas en mar abierto.

‘Assassin’s Creed Odyssey’

Lanzamiento: 5/10/2018

Plataforma: PS4, Xbox y PC

Esta vez, la saga de asesinos más famosa viaja a la antigua Grecia. Con un apartado gráfico y jugable muy similar a la aventura en Egipto, esperamos que esta entrega pula los fallos en guión.

‘Cyberpunk 2077’

Lanzamiento: Sin concretar

Plataforma: PS4, Xbox y PC

Los creadores de ‘The Witcher’ cambian las leyendas nórdicas de inspiración medieval por un futuro punky de mundo abierto donde disfrutar liándola parda en una desordenada megalópolis.

‘Beyond Good and Evil 2’

Lanzamiento: Sin concretar

Plataforma: PS4, Xbox y PC

Esta aventura gamberra se está haciendo de rogar. Lo que se mostró en Los Ángeles fue un espectacular y divertido tráiler cinemático, pero ni rastro de cómo va a ser el juego en sí mismo.

'Fortnite'

Lanzamiento: Disponible

Plataforma: Nintendo Switch

A la espera de que llegue a Android y con más de 125 millones de jugadores, 'Fornite' es el juego más famosos del momento y llega con su estilo 'Battle Royale' a la consola híbrida de Nintendo.

‘Fallout 76’

Lanzamiento: 14/11/2018

Plataforma: PS4, Xbox y PC

La fórmula de ‘Fallout’ la conocemos: un retrofuturo postapocalíptico en el que nos enfrentamos a feroces bestias y aún más temibles y despiadados humanos. La novedad: el multijugador.

‘Resident Evil 2’

Lanzamiento: 25/1/2019

Plataforma: PS4, Xbox y PC

La nostalgia es un grado y ‘Resident Evil 2’ es uno de los ‘survival zombies’ más aclamado de todos los tiempos que, con gráficos y jugabilidad mejorados, llegan en un ‘remake’ para pasarlo de miedo.

‘Gears 5’

Lanzamiento: Sin concretar

Plataforma: Xbox y PC

El ‘shooter’ por antonomasia de Microsoft que cambió el modo de jugar con coberturas y mover una cámara tras el personaje regresa sin fecha definida con un espectacular tráiler.

‘Death Stranding’

Lanzamiento: Sin concretar

Plataforma: PS4

Es difícil imaginar un juego en el que ser un repartidor pueda ser entretenido, pero muchas son las esperanzas puestas en el creador de ‘Metal Gear’ y su loca aventura espacial para PS4.

‘The Last of Us Part II’

Lanzamiento: Sin concretar

Plataforma: PS4

Solo se habla del beso de Ellie con una chica, pero ‘The Last of Us’ es mucho más que eso. La primera parte no tenía fallos, una historia compleja, poliédrica y redonda demostraba que se podía hacer un juego de zombies con trasfondo. Muchas son las esperanzas puestas en esta secuela que por el momento no tiene fecha, pero cuyos tráilers han dejado con la boca abierta a todo el mundo y muestran como el sigilo va a tener un papel determinante en esta aventura que cuenta con mundos más abiertos que nunca.