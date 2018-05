Mal de pantallas

En estos tiempos de sobreprotección de niños y niñas, cada vez dejamos menos espacio para que comentan errores. Estamos demasiado pendientes de todo y de nada a la vez. Hemos perdido la sabiduría que tuvieron nuestros mayores con nosotros cuando nos dejaban correr y campar explorando el pequeño mundo donde se vive la infancia. Estamos en un tiempo social distinto, con unas condiciones materiales muy diferentes. Quizá sea esta la excusa perfecta. En la práctica, los retos son tan viejos como la humanidad. Aunque hoy tenemos mejores indicadores de salud infantil, de calidad de vida, de nutrición, de educación, de alfabetización, de casi todo… nos fallan el estrés, la confianza y la propia vitalidad.

Posiblemente tenga que ver con la digitalización, la multiplicación de pantallas y el individualismo de la sociedad de consumo. La televisión es la hermana mayor de un sinfín de artilugios que están provocando unas formas de relación social diferentes. Cada vez son más los chavales que se encierran en su habitación. Unos a lidiar con distintos videojuegos, adquiriendo hábitos sedentarios que los alejan de la calle y de los parques. Otros a mantener incontables conversaciones, que no lo son, escribiéndose mensajes de chat, Whatsapp, Facebook, Twitter… o con cualquier otra ‘app’ en la que se sumergen sin que nadie les proteja. Abandonados. Mientras que cuando salen a la calle, se encuentran controlados por unos padres que, las más de las veces, hiperprotegen porque temen infinitamente que su tesoro pueda sufrir y romperse. Se impide experimentar, generando diversas patologías, que se complican más cuanto más se cae en el consumo desaforado. Hasta llegar al abismo de la adolescencia que, para muchos, es un salto al vacío: a la botella y el botellón. Ahí el árbol ya ha crecido y es mucho más difícil cambiar.

Antes de que naciese nuestro primer hijo, una buena amiga nos recordó su experiencia. Decía que, para ella, el nacimiento de su hija supuso un cambio total. Dejó de ser la que era para sentir que una gran bola de presidiario se había adherido a su tobillo. Sintió que era para siempre, que ya no tenía la libertad por la que tanto había luchado en su juventud. Sin embargo, no lo decía con rencor ni acritud. Solo era una constatación del cambio de nivel. Era pasar a una etapa diferente, a un mundo de responsabilidades permanentes que vivía como algo ineludible. En esa misma época, otro buen amigo nos decía que su hijo, único, había llegado como una sorpresa en su vida. Sostenía que no hay que buscar el manual de instrucciones ni la guía de padres perfectos. Cuando viene un hijo aprendes con él y ya está, sin saber cómo; solo tenía que dejarse llevar. En ambos casos, la dosis de entrega era mayor que la media. Entrega en un sentido sano, ese que respeta los límites de la libertad de hijos e hijas, pero que está activamente atento a lo necesario; nada sencillo, ni simple.