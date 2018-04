Empresas y estudiantes conocen en las últimas tendencias del comercio electrónico

La XIII edición de la Feria de Tiendas Virtuales de Aragón que se celebra durante la jornada de este viernes en el parque tecnológico Walqa de Huesca reúne a unos 700 asistentes.

Todos ellos están participando de las cerca de treinta conferencias y talleres formativos sobre comercio electrónico impartidos por destacados ponentes de prestigio nacional. También están conociendo el trabajo y los servicios que prestan las noventa tiendas online y los veinticinco proveedores digitales presentes en este salón.

Son números similares a la pasada edición, por lo que desde la Asociación de Tiendas Virtuales de Aragón, organizadora del certamen, realizan un satisfactorio balance. “La feria está a tope. Seguimos repitiendo el formato de los dos años anteriores en la que realizamos una transformación hacia un proyecto con tres pilares: el congreso y la formación con ponentes de primer nivel nacional, la feria con expositores y proveedores y la sala de 'networking' y de comunicación entre los propios gestores de tiendas virtuales que nos ayudan en nuestros respectivos negocios”, ha señalado el presidente de este colectivo, Conrado Chavanel.

La Feria de Tiendas Virtuales de Aragón se ha convertido en un referente en España para conocer las últimas tendencias del comercio electrónico internacional. Durante esta jornada se habla sobre marketing digital, crear marca, análisis de datos, diseño, posicionamiento y SEO, protección de datos, cómo conseguir tráfico y después conversiones, etc. Un aprendizaje demandado por las empresas del sector en Aragón como explica Chavanel: “En Aragón y España queda mucho trabajo como hacer y no estamos en la situación de Reino Unido o Alemania donde hay muchas empresas que dan el salto hacia el comercio electrónico. Pero la realidad es que estamos sumando con mucha velocidad, y cada año son más las empresas que se animan no sólo a vender en su página web, si no a tener una estrategia digital en su negocio que puede ser venta en sus redes sociales o en un 'market place'. Hoy por hoy el mundo digital es mucho más abierto que tener una tienda on line, y hay un imparable crecimiento en el comercio electrónico. El mundo está cambiando mucho y eventos como éste, una apuesta del Gobierno de Aragón, facilitan que las empresas online estemos a la última y escuchando las tendencias actuales”.