Un grupo de 'hackers' elimina temporalmente el vídeo de 'Despacito', el más visto de Youtube

En lugar del videoclip de Luis Fonsi y Daddy Yankee, aparecía una imagen de 'La Casa de Papel' y no era posible reproducirlo, aunque en torno a las 14.00 se ha restablecido el vídeo original, que mantiene intactas sus más de 5.019 millones de visitas.

Según el portal 'The Hacker News' detrás de este 'hackeo' se encuentran los grupos Kuroi'SH y Prosox, defensores del lema 'Palestina Libre' y que este martes se han encargado también de atacar a otros artistas como Shakira, Selena Gómez, Drake o Taylor Swift, entre otros. Los títulos de sus canciones fueron modificados y en su lugar, aparecía la firma de los atacantes.

A través de sus cuentas de Twitter, los responsables de los 'hackeos' han confesado que lo han hecho "solo por diversión" e incluso han comentado cómo lo han conseguido: "Uso el script 'youtube-cambiar-título-vídeo' y escribo 'hackeado'. No me juzguéis. Me encanta YouTube".

@YouTube Its just for fun i just use script "youtube-change-title-video" and i write "hacked" don t judge me i love youtube <3 — Prosox (@ProsoxW3b) 10 de abril de 2018

Otro de estos 'hackers' ha ido más lejos y ha asegurado que tiene acceso a la cuenta de la presidenta de YouTube, Susan Wojcicki.

La mayoría de los vídeos se han restablecido poco tiempo después de ser modificados.