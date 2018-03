La misión solar de la NASA puede llevar tu nombre al espacio

La NASA ha lanzado una campaña para enviar al Sol los nombres de todos los ciudadanos del mundo que quieran participar en ella. Y es que la sonda no tripulada Parker Solar Probe llevará en su interior un microchip con los nombres de todas las personas que hayan enviado el suyo antes del 27 de abril. Además, todos los que participen recibirán un certificado de la NASA que acredita el viaje estelar de su nombre.

