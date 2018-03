¿Qué ocurre si vendes iPhones a 50 dólares cada uno?

En ocasiones lo que parece a priori una buena idea de negocio puede convertirse en una especie de maldición o mala fortuna. Esto es lo que le ocurrió a una distribuidora de productos Apple en Malasia cuando decidieron vender los iPhone 5s que tenían en stock a 50 dólares, con la intención de vaciar sus almacenes de modelos que ya no se vendían tan bien como antes. Sin embargo, la oferta no salió como esperaban: más de 11.000 personas colapsaron el centro comercial en el que se encontraba ese distribuidor. Y si además a la oferta le sumas las últimas unidades del MacBook Air a 128 dólares y modelos antiguos del iMac a 255 dólares, las ventas pueden no salir como se esperaba.