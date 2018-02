Coches autónomos, IA, ordenadores, gadgets... El Mobile más allá de los móviles

Seguimos nuestra aventura en los interminables pasillos repletos de tecnología de Mobile World Congress , una feria en la que no solo hay móviles,: inetligencia artificial, robots, drones, gafas de realidad virtual, ordenadores, tabletas, auriculares inalámbricos y demás gadgets pueblan las llanuras de cemento de esta gran fiesta digital.

En esta segunda jornada os acercaremos el MWC más allá de los móviles.

Huawei lleva la pantalla sin bordes a los portátiles

Nos hemos vuelto a encontrar con un pequeñín que ya conocimos el domingo en su presentación oficial: el Matebook X Pro de Huawei. Un portátil ultraligero, compacto y muy fino, ideal para meterse en la mochila.

Más allá de unas especificaciones técnicas de alto rendimiento -con lo último de Intel y hasta 16 GB de RAM- este Matebook X Pro trae el concepto todopantalla al mundo de los PCs.

Al reducir los marcos a la mínima expresión, a Huawei no le quedó sitio para la webcam y ¿dónde la ha puesto? Pues nada más y nada menos que bajo una de las teclas. La cámara hace un contrapicado que puede que no sea ideal para todas las situaciones, pero no se puede negar que es una solución de lo más imaginativa.

Samsung Dex se renueva y pronto tendrá Linux

Aprovechando el lanzamiento de los nuevos S9 y y S9+, Samsung ha mostrado una nueva versión de Dex su 'gadget' para transformar sus dispositivos móviles en un completo PC con solo conectarlo a una pantalla.

El nuevo Dex tiene como principal novedad que permite usar el móvil como ratón. Mientras que la anterior generación dejaba el dispositivo inclinado hacia el usuario la nueva base hace que el 'smartphone' repose en horizontal pra usar el panel como 'trackpad' multitáctil.

Por lo demás Dex sigue siendo el mismo de siempre: una representación de Android en formato escritorio que permite reproducir cualquier aplicación del móvil, ya sea para ocio o trabajo, en una pantalla más grande.

Por otro lado, Samsung ha podido confirmar a HERALDO.ES que están trabajando en una versión de Linux para la familia Galaxy que se podrá incorporar a los teléfonos para ejecutarla como sistema operativo alternativo cuando lo conectemos a Dex.

Lenovo sigue apostando por el Yoga

Sinónimo de flexibilidad, el Yoga en tecnología rima con Lenovo, una de las divisiones de convertibles de más éxito y que ha aprovechado el MWC 2018 para renovar su gama 700.

En concreto hemos podido ver dos modelos de 13 y 15 pulgadas con la nueva generación de chips de Intel y unos marcos laterales y superior mucho más reducidos, aunque la familia mantiene un margen inferior muy pronunciado.

Ambos se doblan por completo para convertirse en 'tablet' y cuentan con audio firmado por JBL en unos altavoces estéreo que se encuentran bajo el portátil y tecnología Dolby Atmos, pero solo cuando usemos auriculares. Lo que diferencia a los dos hermanos, más allá del tamaño, es que el modelo de 15 pulgadas tiene una tarjeta gráfica Nvidia Geforce 1050, por lo que será la opción adecuada para jugones o aquellos que requierán de procesamiento gráfico en su trabajo.

Teléfonica y la inteligencia artificial

Telefónica ha aprovechado el MWC 2018 para escenificar la paz firmada con Google tras un pasado convulso y presentar el trabajo que han llevado a cabo conjuntamente. Se trata de Aura, una inteligencia artificial multiplataforma que por el momento en España sirve para interactuar con su servicio de televisión de pago y poner una película o pedir recomendaciones e información usando la voz.

En otros países Telefónica también está usando Aura para ofrecer a sus clientes servicios como la consulta de facturas o sugerencias sobre el ahorro en las mismas. Todo un sistema automatizado y que funciona con la voz.

El coche autónomo, eléctrico y conectado

El nuevo Smart Vision EQ es (o será) probablemente el coche más listo del mundo. No es un vehículo pensado para la venta al gran público, si no que se trata más bien de un taxi completamente autónomo que te va recoger y te lleva donde necesites.

Este huevo con ruedas de aspecto futurista, puertas trasparentes y pantallas LED en lugar de faros no tiene ni pedales ni volante. El usuario solo tiene que subirse y disfrutar del viaje admirando el paisaje, leyendo algo, viendo un capítulo de su serie favorita o hablando con otro pasajero con el que puede compartir parte del recorrido y también del precio del trayecto.

El coche no solo interactúa con los pasajeros si no también con el entorno, a través de las pantalla que recorren su chasis y que pueden mostrar mensajes o indicar a un peatón cuando es seguro cruzar.

¿Es un móvil? ¿Es un portátil? No, es un Gemini

Los híbridos no son nuevos y los móviles con teclado completo mucho menos -ahí está Blackberry y Motorola con su Mod con teclado-, pero el Gemini es algo diferente.

A medio camino entre un portátil diminuto y un móvil enorme, este dispositivo tiene una gran pantalla (con más marcos de los que nos gustaría) y un pequeño teclado con el que escribir e interactuar con el dispositivo.

Cuenta con un sistema operativo dual, Android 7.1 y Linux, que se puede lanzar según las necesidades del usuario. Por lo demás, tiene las especificaciones de un teléfono de gama media con un procesador Helio X27, 4 GB de RAM y 64 GB de disco duro, ampliables con tarjetas Micro SD.

Tras pasar un tiempo en Indiegogo a un precio de 600 dólares y obtener casi dos millones en financiación, se pondrá pronto a la venta.

Sensores para la salud y el bienestar

Ivy Health es una empresa bilbaína con proyección internacional que ofrece una solución integral para la salud. Por un lado, comercializa una serie de sensores que monitorizan todos los parámetros de la salud del usuario: desde una báscula inteligente a un medidor de glucosa, pasando por sensores de presión sanguínea o nivel de oxígeno en sangre.

Todas esta información se almacena en el teléfono móvil y a través de una 'app' se monitoriza el estado de salud del usuario ofreciendo la evolución de la misma. La aplicación también recomienda una dieta equilibrada adaptada a sus necesidades y, en caso de que sea necesario, ofrece una consulta virtual con un médico que evaluará si el paciente necesita acudir a consulta.

Aragón también viaja a la feria de Barcelona

El lema del MWC de este año es ‘Creando un futuro mejor’, y eso es a lo que se dedican las empresas aragonesas que este 2018 han acudido a la cita en Barcelona.

Libelium en una veterana, lleva años acudiendo a la feria para mostrar sus soluciones inteligentes en el ámbito de la salud –con la plataforma MySignals que permite medir, a través de sensores, las constantes vitales– y también en el urbano –con unos sensores de aparcamiento mejorados–, la industria, la logística y la agricultura de precisión.

Para Santiago Navarro, director general de Keensoft UST Global, este es el primer Mobile. Esta compañía aragonesa, de gran proyección internacional, ofrece un amplio catálogo de soluciones tecnológicas a otras empresas que van desde el asesoramiento financiero al ‘blockchain’. "Estamos en el Mobile porque es el mayor escaparate tecnológico del mundo", asegura.

Además, repiten en la feria tanto Telnet, empresa dedicada a los equipamientos de fibra óptica y los dispositivos del ‘Internet de las cosas’, como Esprinet Ibérica, con 12 años de presencia en Aragón y que se dedica a la distribución de productos ligados a la tecnología, y ambas coinciden en que ésta es una cita "imprescindible".