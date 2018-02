Nokia confirma que ha vuelto y que es diferente

Ya sabemos lo que Nokia nos tiene preparado para este MWC 2018 . De menos a más encontramos desde un teléfono tonto y 'vintage' con tapa deslizante, el Nokia 8110, hasta un tope de gama con un procesador de la anterior generación pero Android puro para compensar, el Nokia 8 Sirocco. Entre estos extrmos también han mostrado un terminal con Android One por sólo 85 euros y la renovación de su gama media.

Nokia 8110, un móvil para nostálgicos

Directamente de 1998 regresa este terminal con tapa deslizante y teclado numérico que está totalmente fabricado en plástico y disponible en negro y un estridente amarillo.

Pero no hay que dejarse engañar por las apariencias, el 8110 no es tonto del todo. Aunque no cuenta con sistema operativo Android, sí que llega cargado de aplicaciones de Google, como Maps, y otras absolutamente imprescindibles estos días como Whatsapp.

El 8110 costará 80 euros.

El primer gama alta con Android One

El Nokia 8, con el cautivador sobrenombre de Sirocco, también ha sido presentado en Barcelona. Este teléfono elegante de 5,5 pulgadas y con panel Quad HD (2.880×1440 píxeles) está fabricado con un borde de acero inoxidable y dos paneles de cristal Gorilla Glass curvo.

Su punto débil es que a pesar de su precio, 750 euros, monta el procesador de la anterior generación (Snapdragon 835) acompañado, eso sí, de 6 GB de RAM. Tal vez para compensar, el Sirocco es el primer teléfono de gama alta con Android One, la versión del sistema operativo de Google en estado puro pensada para móviles de gama baja, que estamos seguros que hará que este teléfono vuele bajo nuestros dedos.

Android en estado puro por 85 euros

Por solo 5 euros más que el 8110, Nokia ofrece un teléfono básico con solo 1 GB de RAM (tal vez de ahí su nombre: Nokia 1) y algo lentorro, pero con el sistema operativo de Google pensado para estos menesteres y que también lleva el Nokia 8: Andoird One.

El fabricante finlandés también ha renovado sus teléfonos de gama media, el Nokia 6 (250 euros) y el Nokia 7 Plus (400 euros) dotándolos básicamente de mejores procesadores y más memoria RAM y manteniendo los precios. El Nokia 7 Plus aparece también con doble cámara, una configuración cada vez más demandada por los usuarios.