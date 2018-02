El completo tutorial de una nieta a su abuela de 82 años para enseñarle a utilizar Whatsapp

Meli Corbetto, una argentina de 27 años, compartió hace unos días a través de su cuenta de twitter un simpático croquis con el que mostraba a su abuela, de 82, como enviar y escuchar notas de audio mientras ella permanecía de viaje.

Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender pic.twitter.com/xBykd3obu5