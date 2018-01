PlayStation Plus regala a sus nuevos suscriptores el videojuego de acción 'Far Cry 4'

Sony Interactive Entertainment ha anunciado que todos los usuarios que adquieran la suscripción de 12 meses del servicio prémium PlayStation Plus recibirán de regalo el aclamado 'shooter' de acción 'Far Cry 4'.

La promoción permanecerá vigente hasta las 11.00 del próximo lunes 12 de febrero y está abierta exclusivamente a nuevas altas al servicio PlayStation Plus. De esta forma, los nuevos suscriptores que adquieran dicha promoción podrán beneficiarse de las ofertas habituales del servicio, como los videojuegos sin costes adicionales 'Deus Ex: Mankind Divided', 'Batman: The Telltale Series' para PlayStation 4 y 'StarBlood Arena' para PlayStation VR vigentes este mes de enero; y añadiendo además a su biblioteca de juegos el título de acción desarrollado por Ubisoft, 'Far Cry 4'.

PlayStation Plus, que cuenta con más de 31,5 millones de suscriptores en todo el mundo, permite a sus usuarios, además de añadir un mínimo de dos videojuegos sin coste adicional cada mes, disfrutar de funciones y ventajas exclusivas como el multijugador online en PS4, descuentos exclusivos en la tienda de la plataforma, promociones con terceras marcas y la posibilidad de competir y convertirse en profesionales de los eSports a través de PlayStation League.