Llega a España el terror virtual de 'The Inpatient'

Until Dawn, la terrorífica saga de realidad virtual de PlayStation VR, continúa con su precuela 'The Inpatient', ya a la venta tanto en formato fisco como digital y con un precio de 39,99 euros. Este juego, desarrollado por el estudio británico Supermassive Games, sitúa al jugador 60 años antes de los terribles acontecimientos narrados en este último videojuego.

El usuario despertará en una extraña instalación médica sin recordar quién es ni dónde está y deberá descubrir por qué está atrapado en Blackwood Pines Sanatorium, donde tendrá que desvelar la terrible conspiración que se urde en sus sombras. El jugador deberá además tomar importantes decisiones de vida o muerte en una narración con distintos finales. De esta forma, 'The Inpatient' supone una inmersiva experiencia que enfrenta al jugador a sus miedos desde una perspectiva mucho más psicológica que en 'Until Dawn' y 'Until Dawn: 'Rush of Blood'.

“Estamos emocionados con el lanzamiento de 'The Inpatient', un juego muy esperado por los fans de la saga 'Until Dawn' que les sumergirá en una aventura psicológica con una inmersión realmente aterradora. Este juego supone un paso más en nuestra decidida apuesta por la realidad virtual de la mano de PS VR y esperamos que sea un nuevo éxito de nuestro catálogo”, ha declarado Mario Ballesteros, Product Marketing Manager de SIE España y responsable del juego.

Novedades inmersivas