De la brecha de Ronaldo a la brecha salarial, el comentario de Pedroche que ha incendiado Twitter

Un gesto reivindicativo y que aboga por la igualdad que, sin embargo, ha generado comentarios tanto a favor como en contra a través de las redes sociales.

Yo flipo viendo las críticas a Cristina Pedroche por denunciar la brecha salarial cuando ella no la sufre. Entonces, ¿sólo podemos denunciar las injusticias si las sufrimos? ¿no puedo denunciar la pobreza si no soy pobre? ¿no puedo denunciar el bulllying si a mí no me lo hacen?