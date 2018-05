Siete pacientes acusan a un médico de abusos sexuales en su consulta

Este martes comenzó el juicio por los hechos en la Audiencia Provincial de Madrid, donde la Fiscalía solicitó para el acusado 10 años y medio de cárcel, 18 meses por cada delito, y el pago de una indemnización de 4.000 euros por daños morales para cada víctima. Asimismo, la petición incluye que se le inhabilite para ejercer de médico rehabilitador, algo que comparten las víctimas para que "no pueda abusar de nadie más".Sin embargo, a tenor de su comparecencia durante la vista, él no abusó de las pacientes, sino que las rehabilitaciones llevan consigo tratamientos con "carga erótica" que "violentan" a algunas mujeres, por lo que buscan "culpables que no existen". En tono chulesco, el doctor relató que los tocamientos que realizó eran fruto de oscultaciones habituales en las terapias rehabilitadoras. "En toda manipulación algún roce se tiene que producir", apostilló. Además, justificó los tocamientos en las mamas, glúteos e ingles alegando que "son zonas que había que tratar".

"Abusó de mí"

No obstante, el relato de las víctimas sobre lo que ocurría dentro de la consulta es bien diferente a las explicaciones del médico. Una de las víctima acudió a la consulta en enero de 2004 con un problema en sus cervicales. En la cuarta visita le tocó los genitales y, en otras sesiones, le metió los dedos en la vagina. "Cada vez se acercaba más a la zona genital. Movía la ropa interior y al final metía los dedos en la vagina", explicó. Así, al negarse en sesiones posteriores a bajarse los pantalones, el doctor le recomendaba que su rehabilitación necesitaba "un trabajo completo".



Otra de las víctimas contó que acudió al médico con una dolencia en el hombro y en el brazo. El doctor Lobo le hizo quitarse el sujetador para aplicarle un aceite y después insistió en masajearla los pechos. "Luego me hizo hacer unos ejercicios respiratorios. Me puso en un taburete y él se colocó detrás. Mi trasero tocaba su entrepierna", añadió.La frase más repetida por todas las pacientes fue que no les "tocaba un médico, sino que era un hombre". Además, al juicio acudieron otras víctimas como testigos puesto que no denunciaron los hechos en su día, y ya han prescrito. "El doctor Lobo abusó de mí en 1992. Yo le amenacé con denunciarle. Entonces rompió los papeles y me echó de la consulta", afirmó una mujer.