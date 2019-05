Punset extiende sus redes por Zaragoza

El divulgador científico Eduard Punset, que alcanzó gran popularidad a través del programa de TVE 'Redes', en antena durante casi dos décadas, falleció el 22 de mayo de 2019 en Barcelona a los 82 años. En 2010 impartió una charla en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Y así lo contamos en HERALDO.

Destacado Muere el divulgador científico Eduard Punset

Las redes de Eduard Punset no son solo televisivas. Y ayer echaron amarras en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Ciencias. Venía a hablar del poder de la mente, según él, el más importante, por encima del económico o el político. Sin embargo, su visita lo convirtió en 'senador'. Al menos, pasaba a formar parte del Senatus científico del centro, como miembro honorario. "Es una alegría enorme -agradeció-. No solo la facultad me anima a seguir pensando sobre las ciencias en Aragón. El lunes desayuné con el alcalde y también me lo pidió. No se lo dije, pero lo haré".

Suponemos que a Belloch no le contaría lo que piensa. A saber: que la política está "enormemente sobrevalorada", lo que considera normal en un país "sin juego democrático". Por eso, cree que el poder de la mente, como titula su último libro, es mayor. Es más, afirma que el instrumento de nuestro tiempo es el cerebro, y lo apoya en dos estudios. El primero, realizado a los taxistas londinenses, demostró que el hipocampo de sus cerebros era mayor al resto, al tener que memorizar las calles, de lo que se concluye que la experiencia puede producir cambios en la sesera. "Hoy, estamos programados para ser únicos. Y esto transformará el sistema educativo, las empresas e incluso las parejas", matizó. La segunda tesis en la que se basa es la constatación de que el mayor tiempo transcurrido en la historia de la evolución ha sido inconsciente. "Yo mismo me he tomado un café antes, y me ha sentado muy bien. Y no ha tenido que ver con mi pensamiento consciente", bromeó.

También habló de otro poder importante: el que crearía la unión de la comunidad científica y el sector industrial. Un maridaje difícil que, en su opinión, Aragón lleva bien. "Y eso que yo estoy en una nube casi siempre y, desde ella, no veo mucho", reconoció.

Su trabajo sobre el poder de la mente cierra una trilogía que se abrió con la felicidad y siguió con el amor. A él se refirió como "un instinto primario, el primero que aparece". "El amor trovadoresco no es el único que existe -prosiguió-. Y, a su vez, cuando alguien me dice que no se casa porque su pareja no lava los platos, eso no es amor", señaló. Acerca de la felicidad, volvió a reiterar que no es otra cosa que la ausencia de miedo. "La ansiedad sí es necesaria, porque te pone en estado de alerta ante una amenaza. Pero el miedo te corroe y te paraliza, por ejemplo, delante de un león". Eso sí, advierte, por si acaso, que la felicidad es efímera. "No he visto a nadie con cara de asco toda la vida", dijo al respecto, aunque algunos de los presentes discreparon. Polémicas aparte, Punset cree que hoy la felicidad no tiene secretos. Desde luego, no para él, que se puso fino de firmar libros y para cuya conferencia en el Aula Magna de Ciencias había fila una hora antes de empezar... Así, es fácil echar raíces. O redes.