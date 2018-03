Un tatuaje solidario, la guinda para dejar atrás el cáncer de mama

Un tatuaje es la huella que un sentimiento o un episodio importante deja en la vida de su portador. Rossana Bonetto es especialista en retratos y es consciente de la fortísima carga emocional con la que sus clientes atraviesan la puerta de su estudio. Y ser partícipe de ello es algo que le encanta. Por eso, cuenta, se ha involucrado en una experiencia que le llena como profesional y como persona. Un trabajo altruista que la convierte en la mujer que ayuda a otras a cerrar de forma definitiva un ciclo doloroso y a poner el broche de oro al trabajo iniciado por los cirujanos. Rossana Bonetto es tatuadora y ofrece gratis sus pigmentos y sus horas de trabajo para devolver la areola del pezón a las mujeres han sido sometidas a mastectomías por culpa de un cáncer de mama.

Su estudio, Bloody Mary Tatoo Parlour, es el único de Aragón inscrito hasta ahora en la iniciativa Tatuaje Solidario. Un proyecto que arrancó hace unos dos años y en el que ella se animó a participar desde el principio. Hasta la fecha, ha ayudado desde Zaragoza a quince mujeres a sentirse, otra vez, seguras y completas.

Una de ellas es Yolanda. Esta luchadora de 49 años se enfrentó a un cáncer de mama que la llevó a ser intervenida en los dos pechos. En uno le realizaron una mastectomía radical y en el otro una subcutánea. Salió del quirófano reconstruida, lo que no quiere decir 'completa'. Aunque no todo el mundo lo sepa, la reconstrucción de mama no siempre implica la reconstrucción del pezón y, aun cuando lo hace, no incluye el redibujo de la areola que lo rodea.