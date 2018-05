La percha que plancha, un ingenio para tiempos de crisis

Juan Carlos17/11/08 00:00

A mi me parece genial, ya que si me cuesta 400 ¿, aunque hay desde 60¿, hay que mirar toda la web. Significa que no tiene gasto de mantenimiento durante el tiempo que me dure, no gasto energía con lo que ahorro dinero, tengo mas tiempo libre. ¡Ah! Cuando saco la ropa de la lavadora sin centrifugar y SI aclarada, NO ME CHORREA. Hay que leerse los manuales de la lavadora. ¡Que trabajo!. Yo lo tengo desde hace unos 4 meses, y estoy muy contento. Y SI, algunas prendas las retoco, solo las retoco. YO se lo agradezco, pero antes comprarlo me ví toda la Web, y tiene toda una lógica. Ánimo y a ver ahora que crean nuevo.