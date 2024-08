'En las profundidades del Sena': un triatlón que concentra a devoradores… ¿de récords?

¿Léon Marchand?, ¿Summer McIntosh?... ¿Quién será la verdadera estrella de las pruebas acuáticas de los Juegos Olímpicos de París? Mucho me temo que ni la una ni el otro, porque la tiburón mako Lilith amenaza con convertirse en la gran irrupción y darse un festín -y no precisamente de medallas- en las dulces aguas del Sena.

Cuando un enorme tiburón mako se instala en el Sena a escasa fechas de que se dispute el triatlón de París en sus aguas, y ante la incredulidad de la alcaldesa y su equipo, que se niegan a suspender el evento, la científica Sophia y los miembros de la brigada fluvial de París tendrán que aunar esfuerzos para evitar un baño de sangre.

Descubre el gazapo científico en este diálogo de la película 'En las profundidades del Sena' ('Sous la Seine'), dirigida en 2024 por Xavier Gens, con guion de Yannick Dahan, Maud Heywang, Olivier Torres, Xavier Gens y Yaël Langmann, y con Bérénie Bejo (Sophia Allasara); Nassim Ahmed (agente Abdil); Anne Marivin (alcaldesa de París), entre otros, en el reparto.

El diálogo

-Lleva tres días aquí, en París -anunció la activista.

- No puede sobrevivir en agua dulce -objetó Sophia.

-Es una mako -zanjó Sofi.a

Poco después, en las oficinas de la Brigada Fluvial de la Policía de París:

-Podría ser la hélice de un barco, ha pasado antes -dijo la jefa de la brigada tras estudiar las fotos del cuerpo recuperado de las aguas.

- Le aseguro que son mordeduras (de tiburón) – respondió Sophia-: tenía que medir 2,5 metros, pero cuando la encontramos había triplicado su tamaño.

-¿Cómo puede creerse semejante historia? -cuestionó la jefa a la científica.

-Llevamos días siguiéndola -interrumpió la activista -: en el Sena se asfixiará. Hay que sacarla de aquí.

-Un momento; no lo entiendo. También hay tiburones en el Támesis.

-Sí, pero los tiburones del Támesis están en su hábitat. El tiburón del que le hablo no pinta nada aquí, hay que sacarlo enseguida del Sena.

El gazapo:

Julio de 2024. París. Ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos.

Las delegaciones de los distintos países desfilan festivas y orgullosas en embarcaciones por el rio Sena entre una lluvia que va a más. En un momento dado uno de los deportistas se asoma al borde de la barca para hacerse un selfi un tanto temerario que aún resulta serlo más porque entonces, súbitamente, un tiburón mako emerge de entre las oscuras aguas, lo atrapa y lo arrastra al fondo del Sena…

Podría ser un buen punto de arranque para la segunda parte de 'En las profundidades del Sena'. ¿Verdad? Después de la masacre del triatlón parisino de la primera, en esta segunda entrega Lilith, la hembra de tiburón mako, vuelve a emerger ante la promesa de un nuevo y aún más abundante festín.

Pero va a ser que no. Porque, tal y como la propia oceanógrafa se encarga de aclarar antes de recular y 'convencerse' de lo contrario: es imposible que haya tiburones mako en las aguas dulces del Sena (y de cualquier otro río). Por la sencilla razón de que salvo las cinco especies conocidas de 'tiburones de río' -que viven en ríos de Asia y Australia- y los excepcionales tiburones toro, el resto de tiburones de aguas marinas no pueden sobrevivir en agua dulce.

Sus organismos están adaptados a vivir en el agua salada del mar (con una concentración salina de 35 ppm). Por lo que en un entorno de agua dulce colapsarían en poco tiempo -y no precisamente porque se asfixiasen, por cierto, porque el problema no es la falta de oxígeno, sino de sales disueltas.

En muchos sentidos la situación es paralela a nuestra incapacidad para respirar en una atmósfera distinta a la terrestre -e incluso a grandes altitudes en nuestro propio planeta-. Estamos adaptados para vivir en ese entorno (y con una determinada concentración de oxígeno) por lo que no podemos sobrevivir en la no atmósfera de la Luna como no podríamos sobrevivir en la atmósfera marciana respirando a pleno pulmón. Nuestras células necesitan un aporte constante de oxígeno para funcionar correctamente.

En el caso de los tiburones mako y el resto de escualos marinos sucede otro tanto. En un entorno de agua dulce su organismo colapsaría como consecuencia de la osmorregulación, esto es, el sistema o mecanismos que se encargan de mantener una concentración de sales apropiada en el interior de las células. O, dicho de otro modo, la función que equilibra la concentración de sales a uno y otro lado de la membrana celular… en el mar. En un medio de agua dulce, con una concentración mínima de sales en el exterior celular, este sistema se vería desbordado y 'cortocircuitaría'; lo que conllevaría -entre otros muchos desequilibrios- una fatal pérdida de sales al exterior celular y, al mismo tiempo, una igualmente fatal entrada de agua en las células, que se hincharían y colapsarían.

Pero espera un momento. ¿Entonces no es cierto que haya tiburones en el Támesis? Sí, los hay. Del mismo modo que los podría haber en el Sena. Pero no en París sino en la desembocadura del río en el mar, donde el agua dulce y la salada confluyen y crean un entorno de agua salobre -agua con una concentración de sales intermedia-. Y es que, aunque el titular de que hay 'tiburones en el Támesis' resulta muy efectista, en realidad su presencia se restringe al estuario localizado en la desembocadura. Y todas ellas (las cinco especies identificadas, ente ellas el cazón y la mielga) son de pequeño tamaño y muy longilíneas, nada que ver con los voluminosos mako.

Porque esa es otra, para sobrevivir, los escualos de estas dimensiones necesitan bastante más profundidad que los apenas 5 metros del Sena a la altura de París o la que se presenta en un estuario. De hecho, el hábitat natural de Lilith & cia se sitúa entre 200 y 800 metros de profundidad. Con suficiente espacio para maniobrar a sus anchas. Aunque he de reconocer que este es un argumento de bastante menos peso que el de la osmorregulación. Al fin y al cabo, todos hemos visto tiburones de considerable talla en tanques de acuarios. Que, eso sí, están llenos de agua marina.

Pero lo importante es que los responsables de los Juegos -y más aún los participantes en las pruebas que se disputan en las aguas del Sena- pueden respirar tranquilos que, al menos por lo que respecta a los tiburones, no serán ellos los que les agüen la fiesta

