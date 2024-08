Anna Freixas, psicóloga: "Después de la menopausia empieza otra vida"

Anna Freixas (Barcelona, 1946) es doctora en Psicología, escritora feminista, profesora de universidad jubilada y autora de 'Nuestra menopausia' (Capitán Swing), un ensayo en el que se revuelve contra el "discurso oficial, negativo y atemorizante" que se cierne sobre un periodo vital que, defiende, habría que vivir con naturalidad. Sin "estigmatizarlo".

La primera vez que se escuchó hablar de menopausia...En 1816, el médico francés C. P. L. De Gardanne utilizó esta palabra y la describió como la edad crítica, el infierno de las mujeres.

¿Es un negocio?La industria capitalista es voraz, no tiene piedad. Un buen día, a mediados del siglo XX, decidió que un proceso natural en la vida de las mujeres, como es la menopausia, no es un proceso natural, sino una enfermedad por déficit hormonal. Entonces, ¿qué quiere decir esto?

A ver.Pues que todas las mujeres somos 'hormonodeficientes', como lo llaman ellos. O sea, que necesitamos tomar hormonas para compensar ese déficit. Esta operación de 'marketing' se ha ido complicando con los años. Han ido promoviendo tratamientos que pertenecen a la categoría de lo que se llama incitación a la enfermedad.

¿Eso qué es?Consiste en convencer a personas perfectamente sanas de que si no toman un tratamiento determinado pueden estar muy enfermas. Esto es lo que ha pasado con la menopausia, que ha medicalizado el cuerpo y la vida de las mujeres. Se ha empezado a tomar tratamiento para una mal llamada enfermedad. No es una enfermedad, es un proceso natural en la vida. Hasta el lenguaje influye.

¿Cómo?Se habla de síntomas de la menopausia, como en las enfermedades. Sería mejor hablar de signos. Pero al presentarla como una enfermedad, hace que las mujeres, sobre todo las jóvenes, tengan miedo sobre qué pasará en el momento en el que no tengan la regla.

¿Hay una industria que rodea a la menopausia?Y es voraz, insaciable, peligrosa. No le tiembla la mano a la hora de recetar tratamiento hormonal. Por eso, para escapar de esto, hay que informarse, hay que leer, hay que saber decir si quieres o no recibir ese tratamiento hormonal. Si estás dispuesta a dejarte convencer.

Y no hay que tener miedo.Hay un miedo a dejar de ser deseable, considerada joven en una sociedad donde solamente se valora la juventud. Hay miedo a la exclusión. Pero si preguntas a las mujeres, te dirán que la menopausia es un buen momento. Ocurren muchas cosas buenas: no te puedes quedar embarazada, tienes más energía, no te duele el pecho ni la cabeza...

Puedes sacar los pies del plato... esto lo repite varias veces en su libro.Claro. Es como si las mujeres aprendiéramos que a partir de la menopausia recuperamos la voz que perdimos en otro momento, en el momento de la feminidad más clásica, para ser aceptadas en el mundo de la heterosexualidad patriarcal. En ese modelo teníamos que ser monas, obedientes, agradables... Bueno, pues todo esto, con la menopausia aparece como una libertad. Es como entrar en la estación de la libertad, en la posibilidad de nombrar las cosas por su nombre, vivir de otra manera en nuestro cuerpo menopáusico.

Una nueva etapa.Susan Sontag ya dijo: "En nuestra cultura, mientras los hombres maduran, las mujeres envejecen". Entonces, mientras los hombres de 50 años pueden parecer socialmente atractivos e interesantes, las mujeres de la misma edad son consideradas poco atractivas simplemente, y por lo tanto son rechazadas sexualmente.

Dice que los estudios sobre menopausia no hablan de mujeres, sino de hormonas, sofocos...La mayoría de los trabajos no consideran los aspectos contextuales de la menopausia. La menopausia se produce en un momento determinado de la vida, alrededor de los 50 años. Y en ese momento ocurren muchas cosas.

¿Por ejemplo?Pues hay que mirar en qué momento están con su pareja, con sus hijos, con sus padres y madres (ya mayores). Hay aspectos laborales que también influyen. ¿Qué quiero decir con esto?

¿Qué quiere decir?Que es muy fácil considerar que el insomnio se debe a la menopausia, en vez de pensar quizá tiene que ver con una situación que nos desvela del trabajo o la familia.

¿El incremento de la esperanza de vida ha cambiado la imagen que se tiene de la menopausia?Sí, sí. Es que antes nos moríamos más pronto. Ahora, después de la menopausia, hay otra vida. Puedes cumplir 40 años más. Y en esos 40 años, hacer muchísimas cosas. ¡No podemos retirarnos! ¡No podemos pensar que a los 50 años nuestra vida ya no tiene sentido! Empiezan otros 40 años en el que conocemos mejor nuestro cuerpo, nuestros deseos, sabemos lo que queremos...