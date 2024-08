El príncipe Guillermo rompió por teléfono con Kate Middleton antes de su boda

Todos los miembros de la familia real británica cuentan con diversas biografías, autorizadas o no, a su espalda. La última en salir a la luz lo hará este mismo jueves, 1 de agosto, y es sobre una de las figuras que despierta mayor interés y simpatía entre los ingleses: Kate Middleton. El autor del libro en cuestión, 'Catherine, the Princess of Wales, the Biography' (Catalina, la princesa de Gales, la biografía), es el periodista Robert Jobson.

En el libro, del que ha cedido algunos extractos al diario 'The Daily Mail' desvela cómo el príncipe Guillermo rompió con Kate Middleton por teléfono cuatro años antes de su boda.

El hijo de Carlos III tomó la decisión porque no estaba muy seguro de la relación que mantenía con la joven, por lo que decidió ponerle fin en 2007, en una conversación telefónica que duró una media hora. "Fue un golpe devastador para Kate, que se sintió doblemente decepcionada por haber sido abandonada por teléfono. Aunque no era la primera vez que el príncipe Guillermo ponía punto final a su relación, se sintió como si fuera el momento definitivo", comenta Jobson.

Tras varios meses separados, coincidieron en una fiesta de disfraces organizada por un amigo común. Un encuentro que propició que tomaran la decisión de retomar su relación. Kate, que acudió vestida de enfermera, y Guillermo, que se disfrazó de agente de policía, sabían de antemano que iban a encontrarse en la fiesta y no dudaron en acudir. "Pasaron la primera parte de la velada conversando profundamente antes de ir a la pista de baile, donde terminaron besándose. Cuando sus amigos bromearon sobre que deberían conseguir una habitación, se fueron juntos", desvela el periodista.

Homenaje a la princesa

Es tan solo uno de los capítulos narrados en más de 300 páginas muy criticadas incluso antes de salir a la luz. Especialistas en la monarquía británica afirman que es excesivo el modo en el que Jobson ensalza a Middleton en detrimento del heredero de la corona, al que deja como un gruñón.

El periodista es conocido por "admirar enormemente" a la princesa de Gales. Uno de los columnistas de 'The Telegraph', Alejandro Larman, afirmó que "siempre buscar presentarla de la mejor manera posible" y, añadió que "no es posible que Kate tenga una personalidad tan serena" como Jobson describe en su libro, en la que retrata a Middleton "poco menos que de una santa secular que fue puesta en esta tierra para estabilizar a la atribulada Casa de Windsor y hacer que una monarquía acartonada pareciera más compasiva y sensible".

Un homenaje a la princesa de Gales que deja las intenciones claras desde el inicio de la biografía, que comienza así: "Puede que no tuviera un zapato de cristal que solo se ajustara a su esbelto pie, pero en muchos sentidos, la suya es una historia de Cenicienta moderna. Kate no era una joven oprimida explotada por su malvada madrastra, y no hay ninguna hada madrina a la vista, pero su ascenso ha sido no obstante meteórico".