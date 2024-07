Tamara Falcó e Íñigo Onieva recurren a la ciencia para intentar convertirse en padres

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han decidido recurrir a la ciencia para intentar convertirse en padres. Así lo contó en exclusiva este lunes en el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles'.

La marquesa de Griñón y su marido se habrían desplazado el pasado jueves a Barcelona para acudir a una prestigiosa clínica de fertilidad y reproducción asistida. "Hicieron todo lo posible para no ser captados por periodistas", explicó Lorena Vázquez, que añadió que no se sabe en qué punto se encuentra el proceso, pero están muy ilusionados.

Falcó y Onieva han expresado en más de una ocasión su deseo de ser padres a la mayor brevedad y han sido vistos visitando una clínica de fertilidad para hacerlo realidad. Después de su luna de miel y de las vacaciones de verano, se pusieron manos a la obra y acudieron a Fertilitas, un centro especializado en lograr embarazos a través de tratamientos naturales con el objetivo de suplementar hormonalmente el ciclo de la mujer.

Poco después, Tamara hablaba por primera vez de su tratamiento con la Naprotecnología en la revista ¡Hola!. "No es verdad que me estoy sometiendo a un tratamiento de fertilidad. Aunque desde hace varios meses, estoy con un método natural que se llama Fertilitas. Me lo comentó una amiga y es un método para medir tu cuerpo y asegurarte que estás bien. Es natural", explicó.

En la misma entrevista, la marquesa aseguró que "primero vamos a ir por la vía natural. Por eso me he preocupado en tener el cuerpo sano. Si después tenemos problemas, ya veremos". "También confío mucho en Dios, y si quiere que tenga hijos, los tendré", confesó en ese momento.