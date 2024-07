Por qué es buena cosa comer pescaíto frito

Conste que me he decantado por titular con el pescaíto frito porque me parece un concepto más “global”, en el sentido de que casi todo el mundo (guiris y demás turistas incluidos) saben de qué estamos hablando. Porque en realidad lo que me pedía el cuerpo y mi, a estas horas, ya rugiente estómago, era preguntar retóricamente por qué es buena cosa comer xureliños e xoubiñas. Pero dudaba bastante de que todos los lectores supiesen a qué me refería con estas denominaciones y que no identificase unos y otras con los jureles pequeños y las parrochitas o sardinas pequeñas. Más aún si se tiene en cuenta la disparidad de nombres de muchas especies de peces dependiendo de la comunidad.

Además, en realidad pescaíto frito o xoubiñas es lo de menos. En lo tocante a este texto, “tanto monta, monta tanto”, ya que cualquier pescado tamaño mini es buena opción siempre y cuando se coma entero con huesos, cabeza y órganos (y aquí llega la primera buena noticia: sí, las sardinillas y variedades similares en conserva también).

Aunque más correcto sería limitarme a decir que "cualquier pescado tamaño mini es buena opción siempre que se coma entero”, sin el condicionante “siempre”. Porque ingerir pescado de cualquier talla y ya sea entero, fileteado o en toros es una opción saludable.

Entonces ¿a qué este énfasis en degustarlo de la cabeza a la cola, sin dejar ni las raspas?

Sin dejar ni las raspas

Bueno, en primer lugar porque el pescado menudo sabe a verano, a chiringuito en la playa, fiestas de pueblo y reuniones familiares y con amigos; y ya solo por eso, comerlo reporta una dosis de agradecido y muchas veces necesario buenrollismo (menudo pescado es el pescado menudo).

Aunque en lo concerniente a esta explicación en concreto, la respuesta viene de la mano de un estudio recientemente publicado y efectuado por investigadores de la universidad japonesa de Nagoya que vincula la ingesta habitual de pescado pequeño y entero con un menor riesgo de padecer cáncer (y también enfermedades cardiovasculares). Y con ello con una mayor esperanza de vida.

La explicación radica en que este tipo de pescados, precisamente por el hecho de que se ingieren íntegros, suponen una importante fuente de los micronutrientes (fundamentalmente calcio y magnesio) y vitaminas que se concentran y acumulan en los órganos, la cabeza y los huesos antes que en la carne (el tejido muscular). Más en concreto, el estudio incide en las propiedades anticancerígenas de las vitaminas A y D y los ácidos grasos altamente insaturados o HUFA (acrónimo de High Unsaturated Fatty Acids).

Así, la vitamina A presenta una importante actividad antioxidante (con la que neutraliza a los peligrosos radicales libres), promueve la síntesis y actividad de las enzimas detoxificantes (encargadas de eliminar y degradar compuestos tóxicos acumulados en las células); y regula la expresión de genes implicados en la morfogénesis, diferenciación y proliferación celular.

La vitamina D ejerce una acción antitumoral al promover la apoptosis o muerte celular de células dañadas, un mecanismo capital a la hora de prevenir la proliferación de células cancerígenas. Y también al inhibir la angiogénesis (esto es, la formación y desarrollo de vasos sanguíneos en los tumores).

En tanto que los HUFA suprimen la progresión de la carcinogénesis y la metástasis al oxidarse y formar peróxidos lípidos; además de promover la apoptosis de células cancerígenas.

Por su parte, el calcio y magnesio presentes en huesos y órganos son muy bioasimilables. Y estudios previos han mostrado asimismo una relación inversa entre su ingesta y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Pero es que, además, comer pescado menudo probablemente tenga otra ventaja añadida como es la de reducir la ingesta total de comida y con ello minimizar el riesgo de sobrepeso y todos los problemas asociados. Y si digo que es probable es porque se trata de una hipótesis planteada por el que esto escribe (y suscribe) a raíz de otro estudio que sugiere que el tamaño de los snacks salados determina la cantidad total consumida. O dicho de una forma más clara: que cuanto más pequeños son los snacks que comemos (cuanto más pequeña la pieza individual), menos cantidad total ingerimos.

La conclusión del estudio se limita a los snacks salados porque se basa en experimentos efectuados con pretzels de distinta talla. Unos experimentos que, eso sí, han permitido comprobar que cuanto menor es la pieza más despacio los comemos y menor es el tamaño de cada bocado (que además masticamos más). Lo que se traduce en que ingerimos menos cantidad total: ya sea porque nos aburrimos, porque se acaba el tiempo de la pausa de la comida o, seguramente, porque eso da más tiempo a nuestro cerebro a recibir y procesar la señales (hormonales) precedentes de sistema digestivo y del torrente sanguíneo que indican que ya hemos repuesto los nutrientes necesarios y que por tanto no hace falta comer más.

El estudio, por consiguiente, se limita a establecer una relación entre el tamaño de los snacks salados y la ingesta total. Pero no parece descabellado conjeturar que esta relación entre tamaño de la pieza individual y cantidad total ingerida se hace extensible a cualquier tipo de alimento, incluido el pescadito vs pescado. Una conjetura, además, sustentada en mi caso y en mi casa en la experiencia propia de que cuando comemos pescado menudo (xoubiñas, xureliños, anchoas, …) ingerimos menos cantidad que cuando preparamos filetes o toros de peces “grandes”.

Claro que, llegados a este punto, cabe cuestionarse si esta relación inversa entre tamaño de la pieza y cantidad total no resultaría contraproducente en el caso del pescado si de lo que se trata es de favorecer su consumo. La solución para disfrutar de lo mejor de ambos mundos (o investigaciones) es de lo más sencilla: consumir con regularidad pescado menudo.