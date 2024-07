El actor Sergio Peris-Mencheta reaparece en 'instagram' por su 20 aniversario con Marta Solaz: : "Ya me hubiera gustado un vídeo currado..."

Sergio Peris-Mencheta ha reaparecido en redes sociales mientras se recupera de un trasplante de médula al que se sometió tras ser diagnosticado de cáncer. El actor se ha dejado ver en 'Instagram' para felicitarle a su pareja Marta Solaz su 20 aniversario. Lo hace con un emotivo vídeo y con algunas declaraciones que han despertado risas. El actor hace unos días entró por videollamada en el encuentro con el público de su obra, 14.4.

En el vídeo que ha publicado el actor, aparecen los dos caminando juntos. El actor ha escrito en el pie de foto con su habitual humor: "20 años a tu lado, Solaz... vaya viaje bonito. Ya me hubiera gustado un vídeo currado, pero no está la energía para nada", indica.

Por su parte, su mujer también se hace eco de este día y, a través de una fotografía en la que aparecían juntos, expresa: "20 años juntos. El año que viene lo celebramos como merecemos".

Hace unos días, Peris-Mencheta relataba algunos detalles sobre su duro proceso de recuperación: "Estoy tirando, la verdad. De esta fase no me hablaron antes y es una fase muy dura. Ya estoy en casa, pero pensaba que te mandaban a casa cuando ya estabas bien, y no", explicó.

"Estás en casa, pero eres un señor de 150 años que se desplaza como puede con un cúmulo de náuseas, vómitos, fatiga, diarrea... Todo pasa por tu cuerpo en un espacio de una hora", dijo en declaraciones a la Cadena SER.

"Llevo un mes en el hospital desde que me hicieron el trasplante y hace tres o cuatro días salí. Ahora estoy en casa dejándome cuidar, esta vez me están dejando dormir, esa es la gran ventaja, no voy agarrado a un gotero, que también se agradece mucho, pero prácticamente me paso las horas durmiendo", agregó.