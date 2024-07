Gerson Gutiérrez, el ebanista zaragozano que triunfa en Miami

El empresario Gerson Gutiérrez, de 53 años, triunfa actualmente como experto en la fabricación de muebles de madera en Miami, pero nació en Zaragoza el 2 de septiembre de 1970. Lleva 16 años fuera de España evolucionando como hombre de negocios, hasta que ha conseguido trabajar para las mejores constructoras de Estados Unidos. A pesar de tener una vida muy distinta a la que estaba acostumbrado en su país, no se olvida de su tierra, como demostró en el estreno del programa de La 1 “Los Iglesias. Hermanos a la obra” el pasado 9 de julio, en el que le regaló una medida de la virgen del Pilar a Chábeli.

Todo empezó con la crisis del 2008, que tal y como reconoce el zaragozano, le “afectó bastante”. Decidió emprender nuevos proyectos profesionales y viajó hasta Barranquilla (Colombia), un lugar que ya conocía por haber realizado varios viajes previamente. Allí construyó un edificio de 35 apartamentos que llamó, curiosamente, ‘Ciudad de Huesca’. “Aunque soy zaragozano al 100%, Huesca fue muy importante para mí. Estudié la carrera universitaria y me quedé 20 años. De hecho, mis hijas Carla y Paula viven allí”, cuenta el empresario maño.

Cuando terminó de construir aquel edificio, la situación en España no había mejorado lo suficiente, por lo que decidió arrancar otra aventura en Miami, donde montó una empresa de carpintería. En la ciudad americana ganó el concurso para hacer los armarios del edificio ‘Paramount’, uno de los más lujosos, con 569 apartamentos y precios de hasta 9 millones de dólares.

Gracias a ese proyecto su vida cambió, recuerda Gerson: "A partir de allí comenzaron a salir muchos trabajos, comenzamos a trabajar con los mejores decoradores y constructoras, y nuestra culminación fue comenzar a fabricarle las cocinas y muebles de baños a 'Lennar', la constructora más grande de EEUU, empresa que solo en el sur de Florida construye más de 4.000 casas al año".

Cocina elaborada por Gerson Gutiérrez. Gerson Gutiérrez

El pasado 9 de julio se dio a conocer en España gracias a su participación en el estreno del programa “Los Iglesias. Hermanos a la obra”. Lo resume como una experiencia maravillosa: “La productora está formada por grandes profesionales y el trato con Beatriz, Yotuel, Chábeli y Julio fue sensacional. Por mi trabajo he tenido la oportunidad de conocer a muchos artistas de todas las nacionalidades y ellos son con los que más cómodo me he sentido".

El empresario reconoce que está muy agradecido porque la productora le contó que “hicieron un sondeo buscando los mejores profesionales para el programa” y surgió su nombre. Pese a que en el programa lo presentaron como experto ebanista, el zaragozano es humilde: "Tengo mucho respeto a la profesión de ebanista, la cual considero un arte, como para denominarme de tal forma. Fue idea de la productora del programa y me pareció gracioso cuando lo vi. Soy simplemente un empresario que se ha rodeado de personal muy cualificado".

En el programa se encargó de construir el nuevo vestidor para Beatriz Luengo, pero el abanico de sus productos es muy amplio: "Todo lo relacionado con la carpintería, cocinas, armarios, muebles, habitaciones… y para todo tipo de cliente, hacemos desde lo más sencillo a lo más lujoso".

Inesperadamente, el programa tuvo un toque aragonés en el tramo final. El maño tuvo un detalle con Chábeli al regalarle una medida de la virgen del Pilar. El experto en la fabricación de muebles de madera incluso bromeó al acordarse de las tradiciones de su tierra: “No te canto una jota porque la única persona que dice que canto bien es mi madre”.

Gerson triunfa actualmente en tierras estadounidenses, aunque su objetivo en un futuro es “vivir entre Miami y España”. En su aparición en el programa dejó claro que tiene un grato recuerdo de Aragón, pero tampoco se olvida de su país: “Tengo que confesarte que he viajado por todo el mundo y, según mi experiencia, España es el mejor país para vivir del mundo. Además, allí viven mis hijas, padres, hermanos y muchos amigos”.