Mónica Javierre: "En nuestro colegio, educamos con el corazón"

Han ganado uno de los premios Aragón Medio ambiente 2024. ¿Que sintió al enterarse?

Me emocioné mucho al enterarme. Este es un reconocimiento para toda la escuela, en su globalidad, la suma del esfuerzo de todos, y que se vea recompensado de este modo, es una maravilla.

¿En qué consiste la iniciativa?

Se trata del huerto de nuestro colegio. En él, nuestro alumnado planta diferentes alimentos, lo vemos crecer y los recogemos. Tras ello, se preparan recetas en el taller de cocina y los desechos los llevamos al compostero y de ahí vuelve a la tierra. Intentamos no generar ningún residuo, ir a favor de la tierra y hacer de los chicos y de las chicas, consumidores críticos y responsables.

Un proceso circular completo...

Queremos darnos cuenta que con lo que tenemos podemos generar nuestra propia despensa. Estamos en medio del parque José Antonio Labordeta y debemos ir a favor del medio natural.

Y tiene importancia su chef.

Es que el chef Manolito nos ha dado muchísima vida. Primero porque es una de las mejores personas y más voluntariosas que he conocido. Y segundo, por que no se le pone nada por delante. Además, era la primera vez que trabajaba con chicos con discapacidad y se ha adaptado maravillosísimamente a las necesidades que van surgiendo. En nuestro centro cocinan todos, cada uno a su nivel, y para eso es súper importante tener un profesional que se adapte a los chicos y a las chicas y el chef Manolito es espectacular.

También hay un huerto sensorial.

Es para los chicos que tienen un mayor grado de afectación. Utilizamos la tierra de una manera terapéutica. Es espectacular ver cómo conectan con la naturaleza.

¿Es importante la formación en sostenibilidad en los colegios?

No podemos olvidar que en este planeta estamos de prestado. Lo tenemos que dejar lo mejor que podamos, intentando no generar más residuos de los que hay. Debemos generar conciencia de que somos parte del planeta.

Acompañado de otros valores.

Yo siempre he dicho que en el Rincón de Goya se educa con el corazón, acompañando a los escolares con el amor por bandera. Muchas veces vienen a esta escuela chicos y chicas muy desgastados del sistema educativo ordinario y esta escuela es un colchón. El amor mueve el mundo. Yo creo que es el principio de todo.

Ha trabajado en colegios de educación ordinaria y de educación especial. ¿Ha encontrado diferencia?

No tendría que haberla, pero la hay. Nosotros trabajamos con una planificación centrada en la persona, poniendo al niño y a la niña en el centro. Por más afectación que tengan, consideramos que siempre pueden elegir y ser protagonistas de su propia vida. No voy a decidir yo por un chico o una chica que puede tomar decisiones sobre lo que quiere hacer en su día a día.

¿Es la educación un aliado para romper barreras?

Tiene que serlo. La educación es una ventana y la tenemos que tener abierta de par en par. Al final lo que necesitamos es educar a los nuestros para que sean seres visibles y sean parte de nuestra sociedad, ya que son personas de pleno derecho, igual que cualquier otra.

También para visibilizar...

Desde luego que sí. Al final, da pena decirlo, pero esta es una escuela segregada. Aquí solo vienen chicos y chicas con un dictamen de específico de escolarización. Ojalá no tuviera que haber centros de educación especial y todos pudieran escolarizarse en su pueblo.

Pero educan con limitaciones...

Habría que climatizar las aulas. Somos el único centro de educación especial de Zaragoza que no dispone de ella. También necesitamos mejorar el cuidado y la adecuación de las zonas verdes. Antes existía un acuerdo de colaboración entre Consolida Oliver y el Ayuntamiento de Zaragoza al que nos acogíamos. Ahora no existe y cada centro hace lo que puede. Para nosotros es especialmente importante, ya que los chicos y chicas que se desplazan en silla de ruedas no pueden pasear por el jardín porque la maleza les impide avanzar. Además, se debería crear un nuevo centro de educación especial en Zaragoza, ya que los actuales estamos desbordados, teniendo que ocupar 11 aulas en escuelas públicas de infantil y primaria y de secundaria.

¿Cómo ve el futuro de los jóvenes con discapacidad?

Con desesperanza. Este año nos hemos dado cuenta que hay muy poquitas plazas para los chicos y chicas que salen de los centros de educación especial con 21 años y es una pena porque hasta aquí hemos empujado mucho. Debemos ser conscientes de que existen y que son personas que necesitan trabajar, seguir formándose y tener una vida independiente.